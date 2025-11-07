Điều trị thành công ca bệnh thận mạn giai đoạn cuối không qua lọc máu

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhân 50 tuổi mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối nhập viện trong tình trạng nguy kịch do phù phổi cấp.

Đáng chú ý, ca bệnh được xử lý bằng phương pháp điều trị bảo tồn, bệnh nhân không phải lọc máu cấp cứu và hồi sức tích cực, tránh được nhiều rủi ro và biến chứng.

Theo đó, rạng sáng 18/8, ông B.V.N. (50 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) được chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng khó thở dữ dội, phù toàn thân, huyết áp tăng cao.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù phổi cấp do quá tải dịch trên nền thận mạn giai đoạn cuối. (Ảnh: BVCC)

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông N. bị phù phổi cấp do quá tải dịch trên nền bệnh thận mạn giai đoạn cuối, kèm theo viêm phổi nặng, thiếu máu mạn, đái tháo đường típ 2 khó kiểm soát và rối loạn lipid máu.

Nguyên nhân chính là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị lâu dài, chủ quan với bệnh nền và không tái khám định kỳ.

Trước tình huống nguy kịch, ê kíp khoa Cấp cứu phối hợp khoa Nội tim mạch - Lão học nhanh chóng triển khai điều trị tích cực. Bệnh nhân được siêu âm tại giường, hỗ trợ hô hấp bằng thông khí không xâm lấn, truyền liên tục thuốc lợi tiểu, nitroglycerin và nicardipin để kiểm soát huyết áp và giảm ứ dịch, đồng thời dùng kháng sinh mạnh để điều trị viêm phổi.

Khó khăn lớn nhất của ca bệnh là làm sao giúp bệnh nhân qua khỏi cơn phù phổi cấp mà không phải lọc máu. Theo bác sĩ, lọc máu có thể cứu người nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như tụt huyết áp, rối loạn điện giải, nhiễm trùng và khiến thận yếu nhanh hơn.

Vì vậy, ê kíp chọn cách điều trị bảo tồn bằng thuốc, đồng thời theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn, lượng nước tiểu, điện giải và chức năng thận để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau 7 ngày điều trị, ông N. hết khó thở, tỉnh táo, tự thở khí trời, ăn uống và đi lại bình thường. Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân vẫn tiếp tục theo dõi, bác sĩ hướng dẫn chế độ ăn ít muối, hạn chế protein, dùng thuốc đúng giờ và tái khám định kỳ.

Bác sĩ Trần Bá Lộc, Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Thành công của ca bệnh cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường hay bệnh thận. Điều trị bảo tồn giúp trì hoãn thời điểm phải lọc máu, giảm biến chứng, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sống".

Bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu bất thường như khó thở, phù chân, tiểu ít, mệt mỏi kéo dài, người dân cần đến bệnh viện thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh phục hồi tốt hơn, hạn chế biến chứng nguy hiểm và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.