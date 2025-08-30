Điều ít biết về nữ MC được chọn dẫn chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), UBND TP. HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chính của chương trình là MC Thu Hà. Thu Hà tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1996. Cô từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023.

MC Thu Hà sẽ dẫn dắt chương trình "Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập".

Ít ai biết, người đẹp sở hữu 2 bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Ngoài vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn tham gia phim truyền hình, và hiện theo học Thạc sĩ Luật tại Đại học Paris-Panthéon-Assas (Paris II, Pháp). Dự kiến, cô sẽ lên đường du học vào năm 2026 để hoàn tất việc học tập.

Thời gian qua, Thu Hà là gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện chính luận, đại lễ quy mô quốc gia. Với phong cách dẫn dắt mạch lạc, truyền cảm, Thu Hà từng để lại dấu ấn qua các chương trình như Sắc màu Thành phố Bác, Lễ hội chào mừng hợp nhất Đắk Lắk - Phú Yên hay Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước tại Bến Bạch Đằng…

Chia sẻ khi được dẫn chương trình đặc biệt dịp Quốc khánh, MC Thu Hà thừa nhận đây là một niềm vinh dự và trách nhiệm của bản thân. "Được góp giọng nói, lời dẫn của mình vào không khí hào hùng của dân tộc là một niềm tự hào không thể so sánh”, cô chia sẻ.

Theo Thu Hà, những chương trình mang tính chính luận đòi hỏi người dẫn có kiến thức sâu rộng về lịch sử. Để chuẩn bị tốt nhất cho phần dẫn dắt của mình, cô dành thời gian để đọc tư liệu lịch sử, tài liệu kịch bản để có thêm chất liệu, tránh những sai sót không đáng có. Đó không chỉ là bản lĩnh trên sân khấu mà còn là trách nhiệm của người trẻ với những gì mà thế hệ trước đã hy sinh để có được hoà bình như hôm nay.

Chương trình Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc… với các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Chương trình diễn ra lúc 19h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), được truyền hình trực tiếp trên HTV với hình thức cầu truyền hình nối 3 điểm cầu gồm TP.HCM - phường Vũng Tàu - phường Bình Dương.

Đặc biệt, màn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra lúc 21h00, khép lại đêm nghệ thuật bằng những cảm xúc thăng hoa và niềm tự hào dân tộc.

Đêm nghệ thuật dự kiến thu hút đến 50 nghìn khán giả tại điểm cầu chính và hàng triệu khán giả cả nước theo dõi qua sóng truyền hình, tạo nên một đại lễ hoành tráng, lan tỏa khí thế hào hùng của ngày hội non sông.