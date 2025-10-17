Điều ít biết về cháu nội là 'ngọc nữ bolero' của NSND Thanh Tùng

(VTC News) -

NSND Thanh Tùng là gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương. Ông từng nhận huy chương vàng với vai Lê Ngân trong vở Vụ án một vương phi tại Hải Phòng. Suốt hơn 45 năm theo nghề, ông không chỉ là một diễn viên sáng giá mà còn là người nghệ sĩ đầy trăn trở với vận mệnh của cải lương hiện đại.

Ít ai biết, NSND Thanh Tùng còn có một cô cháu nội nối nghiệp đam mê âm nhạc là ca sĩ Khánh An. Ca sĩ 10x từng ghi dấu ở nhiều cuộc thi âm nhạc như Thần tượng tương lai, Á quân Giọng hát Việt nhí 2019.

Năm 2024, Khánh An tiếp tục bước lên sân khấu lớn khi tham gia chương trình Solo cùng bolero và giành được vị trí Á quân. Với nhan sắc xinh đẹp cùng chất giọng ngọt ngào, Khánh An được mệnh danh là "ngọc nữ bolero".

Khánh An là cháu nội của NSND Thanh Tùng.

Dù theo đuổi dòng nhạc dân ca - bolero, cô vẫn thể hiện niềm gắn bó đặc biệt với cải lương qua những tiết mục kết hợp giữa bolero và vọng cổ, cho thấy kỹ thuật và cảm xúc đặc trưng của người “con nhà nòi”.

Thời gian qua, Khánh An dần khẳng định sự đa tài khi mạnh dạn thử sức ở thể loại cải lương. Cô cho biết, được biểu diễn bên cạnh những tên tuổi lớn cũng là cơ hội quý giá để học hỏi về kỹ thuật, phong thái sân khấu và tinh thần làm nghề.

Khánh An được mệnh danh là "ngọc nữ bolero".

Trong đêm nhạc mới đây, Khánh An ngẫu hứng song ca với NSƯT Kim Tiểu Long trong 2 trích đoạn cải lương Hàn Mặc Tử và Cô gái tưới đậu. Lần đầu tiên thử sức ở dòng nhạc truyền thống, Khánh An khiến khán giả bất ngờ với giọng hát mượt mà, cách thể hiện cảm xúc tinh tế và sự nhập vai tự nhiên.

Đặc biệt, màn kết hợp giữa danh ca Tuấn Vũ và Khánh An trong ca khúc Con đường xưa em đi cũng nhận được chú ý của khán giả.

Nữ ca sĩ trẻ bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được hát bên cạnh những nghệ sĩ mà cô luôn ngưỡng mộ từ nhỏ như NSƯT Kim Tiểu Long và Tuấn Vũ. Điều này cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang biết kết nối giữa truyền thống và đại chúng vừa mang nét trong trẻo, tươi mới, vừa giữ được "hồn cốt" cải lương.

“Được hát cùng chú Tuấn Vũ và chú Kim Tiểu Long là giấc mơ của tôi. Tôi học được từ các chú không chỉ cách hát, mà còn là thái độ sống khiêm tốn, trân trọng khán giả và nghề nghiệp của mình”, Khánh An tâm sự.

Khánh An lần đầu song ca cùng Tuấn Vũ và Kim Tiểu Long.

Sự xuất hiện của NSND Thanh Tùng tại đêm diễn khiến khán phòng thêm ấm áp. Ở tuổi 75, ông vẫn có mặt để cổ vũ cháu gái.

Nam NSND tâm sự: “Xem cháu tôi và NSƯT Kim Tiểu Long ca diễn trích đoạn Hàn Mặc Tử, tôi thật sự hạnh phúc, thấy cháu đặt trọn tâm huyết với nghệ thuật và được khán giả thương mến, tôi thấy lòng nhẹ nhõm".