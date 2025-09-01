Điều ít biết về ca khúc được Bác Hồ chọn làm Quốc ca Việt Nam

Nam Cao
Nhạc sĩ Văn Cao, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1923. Ông sáng tác "Tiến quân ca" năm 1944 khi mới 21 tuổi.
Tháng 11/1944, chính tay nhạc sĩ Văn Cao viết và in bài "Tiến quân ca" trên trang Văn nghệ của báo Độc Lập số đầu tiên. Ngày 22/12/1944, bài "Tiến quân ca" được sử dụng làm bài ca chính thức của 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ông cũng là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam. Văn Cao được giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc đánh giá là một trong ba nhạc sĩ nổi bật nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam trong thế kỷ 20, cùng với Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.
Ngoài viết nhạc, Văn Cao còn sáng tác thơ, vẽ tranh, viết báo. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Năm 1995, nhạc sĩ Văn Cao qua đời trong niềm tiếc thương của đồng nghiệp và người hâm mộ
Sáng tác cho lực lượng vũ trang cách mạng
Theo lời kể lại năm 1976 của chính tác giả, vào cuối năm 1944, khi cách mạng đang dần chín muồi trước ách cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nhân dân đang sục sôi chờ thời cơ đứng lên giành chính quyền, nhạc sĩ Văn Cao được gặp ông Vũ Quý, một cán bộ Việt Minh phụ trách công tác văn hóa nghệ thuật. Ông Vũ Quý đề nghị nhạc sĩ thoát ly hoạt động cách mạng và giao nhiệm vụ đầu tiên là sáng tác ca khúc cho lực lượng vũ trang cách mạng. Lúc bấy giờ, Việt Minh đang chuẩn bị thành lập Trường Quân chính kháng Nhật (Trường quân sự và chính trị trong thời kỳ kháng Nhật, nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), nên bài hát cần mang tính tuyên truyền mạnh mẽ, như một hồi kèn xung trận dành cho đội quân tuyên truyền giải phóng.
Lúc đó, nhạc sĩ Văn Cao chưa biết đến Việt Bắc - chiến khu của cách mạng giai đoạn tiền khởi nghĩa. Hình ảnh quen thuộc với ông là phố Ga, Hàng Bông, Bờ Hồ… và ông cũng chưa gặp các chiến sĩ quân đội cách mạng trong khóa quân chính đầu tiên. Ông trăn trở, kiếm tìm âm thanh, hình ảnh quen thuộc trong những buổi chiều rảo bước quanh các con đường Hà Nội để tạo nguồn cảm hứng. Và tại căn gác của ngôi nhà số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền trong những ngày mùa đông ảm đạm, đói rét, cực khổ, ông viết nên bài "Tiến quân ca".
Ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt "Tiến quân ca" làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội trước Nhà hát Lớn, bài hát được cất lên lần đầu tiên trước đông đảo dân chúng.
Ngày 2/9/1945, "Tiến quân ca" được cử hành trong ngày Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Hàng triệu quần chúng nhân dân đã hát vang "Tiến quân ca" trong lễ chào cờ tại buổi Lễ tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Năm 1946, Quốc hội khóa I quyết định chọn "Tiến quân ca" làm Quốc ca. Trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam, tại điều 3 ghi rõ: "Quốc ca là bài Tiến quân ca".
1981
Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão từng chia sẻ trên truyền thông rằng: Năm 1981, trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa VI quyết định mở cuộc vận động sáng tác Quốc ca mới dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn gửi bài từ 19/5/1981 đến 19/12/1981. Ban vận động nhận được 1.420 bài của 1.181 tác giả, trong đó có 173 nhạc sĩ chuyên nghiệp. Hội đồng giám khảo sơ tuyển vòng 1 được 74 bài của 74 tác giả.
Ngày 1/7/1982, Ban vận động sáng tác tổ chức họp báo giới thiệu kết quả vòng 2, chọn được 17 bài đưa vào vòng 3. Cả 17 bài hát đó đều được dàn dựng và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, được in thành một tập riêng để giới thiệu rộng rãi trên cả nước.
Tại Kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa VII ngày 20/12/1982, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, ông Cù Huy Cận - Phó Trưởng Ban vận động sáng tác Quốc ca mới, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo đã báo cáo kết quả việc trưng cầu ý kiến nhân dân về 17 bài được chọn qua vòng sơ tuyển, đề nghị các đại biểu Quốc hội chọn ra 5 bài xuất sắc nhất để kỳ họp sau của Quốc hội sẽ quyết định chọn một trong 5 bài làm Quốc ca mới của nước CHXHCN Việt Nam.
Trong kỳ họp sau đó, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, thậm chí căng thẳng, nhiều ý kiến không đồng tình với việc thay đổi Quốc ca.
Cuối cùng, Quốc hội đi đến một quyết định lịch sử là vẫn giữ nguyên bài "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao sau 32 năm ra đời và đồng hành cùng dân tộc làm Quốc ca cho đến tận ngày nay.
Năm 2016, thực hiện tâm nguyện của cố nhạc sĩ Văn Cao, vợ và 5 người con của ông đã cùng ký tên hiến tặng cả nhạc và lời bài "Tiến quân ca" cho Nhà nước. Lễ tiếp nhận được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội. Cũng tại buổi lễ, bà Nghiêm Thúy Băng - vợ cố nhạc sĩ Văn Cao cũng được tặng bằng khen từ Thủ tướng để ghi nhận những nỗ lực của bà trong việc bảo tồn các tác phẩm của nhà soạn nhạc.
Kể từ đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý bài "Tiến quân ca" theo quy định pháp luật về quyền tác giả, các quyền liên quan về bản quyền và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị ca khúc này.
Suốt 80 năm qua, "Tiến quân ca" đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ hòa bình, xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận “Quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca".
