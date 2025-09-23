Điều ít biết về Á quân 'Tình ca xuyên Việt' 2025

(VTC News) -

Đêm chung kết chương trình Tình ca xuyên Việt 2025 vừa lên sóng với ngôi vị Á quân thuộc về nữ ca sĩ Nicole Nguyễn.

Trong đêm chung kết, nữ ca sĩ nhận được lời khen ngợi từ hội đồng ban giám khảo. Giọng ca GenZ được giám khảo Hồ Lệ Thu khen ngợi không chỉ xinh đẹp mà còn hát rất hay, phần dàn dựng công phu, ấn tượng.

Giám khảo Kyo York công nhận Nicole Nguyễn đã có hành trình tuyệt vời, trọn vẹn bằng tài năng, sự vô tư và nỗ lực không ngừng.

Nicole Nguyễn giành ngôi vị Á quân "Tình ca xuyên Việt".

Ít ai biết, Nicole Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nữ ca sĩ yêu nhạc Việt vì từ bé, cô đã được ba mẹ mở cho nghe những chương trình ca nhạc Việt Nam với những bài hát nhạc trẻ, nhạc trữ tình mà người Việt Nam nào cũng yêu thích, thuộc lòng. Cô được gia đình cho học thanh nhạc, chơi nhạc cụ, sinh hoạt ở ca đoàn và bắt đầu tham gia ca hát chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ tiết lộ mọi hành trình luôn có mẹ kề bên, vừa là quản lý, trợ lý, stylist, thậm chí làm cả trang điểm để con gái yên tâm theo đuổi đam mê ca hát. Ba cô cũng hết lòng ủng hộ, đầu tư thiết bị âm thanh, động viên tinh thần để hai mẹ con về Việt Nam dự thi.

"Tôi nghĩ mình quá may mắn khi có ba mẹ hiểu, thương và luôn ủng hộ", nữ ca sĩ tâm sự.

Trong quá trình chạy show tại Mỹ, Nicole Nguyễn nhiều lần được gặp gỡ thần tượng của mình là ca sĩ Minh Tuyết. Chủ nhân hit Đã không yêu thì thôi nhận thấy tiềm năng của đàn em và khuyên cô nên về Việt Nam phát triển sự nghiệp, học hỏi thêm về giọng hát, vũ đạo và phong cách trình diễn.

Nicole nhớ lại: "Hành trình của chị Minh Tuyết, đặc biệt là khi chị tham gia Chị đẹp đạp gió, đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều để quyết tâm góp mặt ở Tình ca xuyên Việt".

Nicole Nguyễn sở hữu sắc vóc nổi bật.

Sau khi giành danh hiệu Á quân, Nicole Nguyễn dự định đi về giữa Mỹ và Việt Nam để xây dựng sự nghiệp ca hát. Cô mong muốn lớn nhất không chỉ là sở hữu bản hit mà là được hát tiếng Việt, trình diễn nhạc Việt trước khán giả quê hương.

Trước đó, năm 2018, Nicole Nguyễn từng ra mắt hai album ca nhạc cùng nhạc sĩ Phúc Trường tại Mỹ. Đến năm 2025, cô mới lần đầu tham gia một cuộc thi tại Việt Nam và để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ kết hợp cùng Dee Trần trong một số dự án âm nhạc, đồng thời triển khai sản phẩm solo nhằm chinh phục khán giả trong và ngoài nước.

Với tình yêu dành cho nhạc Việt và quyết tâm nối dài hành trình nghệ thuật, Nicole Nguyễn được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới mang đến nhiều màu sắc cho thị trường âm nhạc Việt Nam.