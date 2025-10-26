Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, đi bộ 10.000 bước mỗi ngày chỉ tiêu hao khoảng 350-400 kcal, nên với phần lớn người muốn giảm cân, mức vận động này chưa đủ để mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông nhấn mạnh chế độ dinh dưỡng chiếm tới 70-80% kết quả giảm cân, giúp kiểm soát lượng calo nạp vào và hỗ trợ cơ thể đốt mỡ tốt hơn.

Đi bộ khoảng 9.500 bước mỗi ngày giúp giảm trung bình 2,4 kg và 2% mỡ cơ thể.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y khoa Mỹ thực hiện trên hơn 16.500 phụ nữ từ 62 đến 100 tuổi (trung bình 72 tuổi), kéo dài 4,3 năm, cho thấy người đi trung bình 4.400 bước mỗi ngày có tỷ lệ tử vong thấp hơn 41% so với nhóm chỉ đi 2.700 bước.

Lợi ích tăng dần cho đến khi đạt 7.500 bước mỗi ngày, sau đó chững lại. Điều đáng chú ý là tốc độ đi bộ nhanh hay chậm không ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ tử vong.

Một nghiên cứu khác ghi nhận, với nhóm người thừa cân – béo phì, đi bộ khoảng 9.500 bước mỗi ngày giúp giảm trung bình 2,4 kg và 2% mỡ cơ thể sau 36 tuần, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL) và cải thiện sức khỏe tim mạch, hô hấp.

Các chuyên gia đều thống nhất rằng đi bộ chỉ là một phần trong lối sống lành mạnh. Để duy trì cân nặng và sức khỏe bền vững, cần kết hợp với chế độ ăn hợp lý, giấc ngủ đủ, kiểm soát căng thẳng và vận động đa dạng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trung niên và cao tuổi nên duy trì thêm các hoạt động aerobic, bài tập sức mạnh, yoga hoặc bơi lội khoảng 150-170 phút mỗi tuần. Những bài tập này giúp giữ vững khối cơ, xương và làm chậm quá trình lão hóa.