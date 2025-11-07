Diễn viên ngoại quốc của 'Cánh đồng hoang': Sống ở chân cầu, cơ cực đến cuối đời

(VTC News) -

Cánh đồng hoang sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bộ phim do nhà văn Nguyễn Quang Sáng chấp bút kịch bản, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nhạc và đạo diễn NSND Nguyễn Hồng Sến tài ba chỉ đạo.

Phim đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...

Sau ánh hào quang của bộ phim, cuộc đời của dàn diễn viên chính trải qua nhiều thăng trầm, trong đó phải kể đến vai phản diện Trung tá Mistcher do cố diễn viên Robert Hải đảm nhận.

Diễn viên Tây "độc nhất vô nhị" của nền điện ảnh Việt

Robert Hải sinh năm 1940 tại Hải Phòng, cha là người Pháp, mẹ là người Italy. Sau khi cha mẹ mất, ông được người vú em nhận làm con nuôi và đưa vào miền Nam sinh sống.

Khi trưởng thành, Robert Hải có niềm đam mê lớn đối với câu cá. Một lần đang ngồi câu cá ở chân cầu Bình Lợi, ông được nhà quay phim Đường Tuấn Ba bắt gặp và mời vào vai một người Mỹ giàu có, sang trọng trong phim Mối tình đầu .

Sự tình cờ ấy đã kéo Robert Hải vào con đường diễn xuất. Sau đó, ông liên tục có mặt trong các phim như Ván bài lật ngửa, Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Mùa nước nổi, Người đẹp Tây Đô, Kỳ án ba bông hồng, Viên ngọc Côn Sơn.... Thậm chí, có dạo trên màn ảnh hễ có vai diễn người nước ngoài là các nhà làm phim lại nhớ đến Robert Hải.

Trong số các vai viễn, ông để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả với vai Trung tá người Mỹ Mistcher trong Cánh đồng hoang. Đây là nhân vật chủ chốt đại diện cho tuyến phản diện của phim.

Robert Hải trong phim "Cánh đồng hoang".

Các vai diễn của ông chủ yếu là sỹ quan hay cố vấn quân sự Mỹ độc ác, nham hiểm, tàn độc trong những trận càn, những cuộc đấu trí để truy bắt chiến sỹ cách mạng. Dù không được đào tạo diễn xuất ngày nào nhưng ông vào vai rất "ngọt".

Sống nghèo khó đến cuối đời

Hào nhoáng trên phim nhưng cả cuộc đời Robert Hải lại sống trong cảnh nghèo khó. Sinh thời, gia đình ông sống trong căn chòi dưới chân cầu Bình Lợi, thu nhập chính dựa vào nghề làm bánh bông lan và móc lan của vợ. Nhà biên kịch Hồng Ngát từng chia sẻ về cuộc sống thanh đạm, bần hàn của ông trong những năm tháng cuối đời.

"Trong ngôi nhà anh ở ngày ấy không có tivi, không tủ lạnh, không casette hay radio... Trong góc nhà duy nhất chỉ có chiếc giường nhưng không phải để ngủ mà là để chất đồ như chăn, màn, quần áo", nhà biên kịch Hồng Ngát kể.

Cố diễn viên Robert Hải và người vợ thứ 3.

Về đời tư, Robert Hải có ba đời vợ. Với hai vợ trước (một người gốc Pháp, một người gốc Trung Quốc), họ sinh với nhau 11 con. Sau khi chia tay, các con đều theo mẹ về nước.

Người vợ thứ ba của Robert Hải là bà Thuỳ Dung - người mẹ đơn thân có hai con nhỏ. Ông sống với bà đến cuối đời và có thêm một người con trai.

Năm 1998, ông phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Ông bình tĩnh chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.

Tháng 9/2000, ông trút hơi thở cuối cùng. Theo nguyện vọng của nam diễn viên, sau khi được hoả táng, tro cốt ông được chia ra làm hai phần. Một phần đem về Đà Lạt rải bên trên ngọn đồi - nơi có một phần của ba mẹ nuôi, phần còn lại rải xuống sông ở chân cầu Bình Lợi, nơi ông ở, cũng là nơi ông tình cờ gặp bà Thùy Dung rồi bén duyên với điện ảnh.