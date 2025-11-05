Cô bé bán báo 'Biệt động Sài Gòn': Làm tiếp viên hàng không, sống kín tiếng

(VTC News) -

Sau 39 năm, Biệt động Sài Gòn vẫn là tác phẩm điện ảnh kinh điển để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Bên cạnh dàn diễn viên chính, khán giả có lẽ vẫn không quên vai diễn cô bé bán báo hồn nhiên và ngoan cường khi làm giao liên cho các chiến sĩ nằm vùng. Đảm nhận vai diễn này là diễn viên Vân Dung.

Nổi tiếng từ 18 tháng tuổi

Trong Biệt động Sài Gòn, cảnh phim ấn tượng nhất chính là phân đoạn cô bé bán báo bị giặc bắt và tra tấn dã man, thậm chí là dốc đầu vào thùng đầy rắn độc hay cảnh cưa chân đầy ám ảnh.

Thời điểm này, Vân Dung mới chỉ 15 tuổi. Ban đầu, cô không nhận lời đóng dù bố là đạo diễn Long Vân cố gắng thuyết phục. Cuối cùng, đạo diễn Long Vân thuyết phục được con gái khi khẳng định đây sẽ là "nhân vật rất ấn tượng mặc dù chỉ là vai phụ".

Trong phim, đạo diễn Long Vân để con gái bị "tra tấn" dã man. Khi thực hiện cảnh đưa đầu vào thùng rắn, Vân Dung yêu cầu bố không để rắn thè lưỡi. Tuy nhiên, ông lại cần cảnh quay như thật nên nhổ hết răng rắn để không còn nọc và cột hết đuôi lại. Đạo diễn Long Vân không cho con gái biết trước. Với phân cảnh bị cưa chân, đạo diễn làm chiếc chân giả bằng thạch cao, bên trong là thịt chân giò.

Nhờ hết mình với những phân cảnh nhỏ nhất nên vai diễn cô bé bán báo của Biệt động Sài Gòn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả.

Vai diễn cô bé bán báo trong "Biệt động Sài Gòn" để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Vân Dung là con nhà nòi có bố là đạo diễn nổi tiếng nên từ nhỏ chị bén duyên với nghệ thuật. 18 tháng tuổi, Vân Dung theo bố đến đoàn phim, tham gia vai diễn đầu tiên trong Người đôi bờ (đạo diễn Huy Thành).

Sau đó là loạt vai diễn ấn tượng khác như cô bé câm trong Những đứa con (đạo diễn Nguyễn Khánh Dư), vai Sa trong Chom và Sa (đạo diễn Phạm Kỳ Nam), vai Bé trong Mẹ vắng nhà (đạo diễn Nguyễn Khánh Dư), vai Mai trong Cho cả ngày mai. Nữ diễn viên từng nói đóng phim ngày đó như bản năng vậy, bảo đi đóng phim là đi luôn và bảo diễn gì là diễn nấy.

Từ bỏ nghệ thuật, sống kín tiếng

Nổi tiếng ngay từ nhỏ nhưng Vân Dung lại không theo đuổi nghiệp diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô đăng ký thi và trúng tuyển vào Nhà hát Kịch Việt Nam.

Học được một năm, Vân Dung theo bố chuyển vào TP.HCM và thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, cùng khóa với Lý Hùng, Diễm Hương. Ra trường, cô đóng vai chính trong phim Tình đời của đạo diễn Trần Phương. Tuy nhiên cuộc sống đưa đẩy khiến Vân Dung rẽ ngang sang làm tiếp viên hàng không.

Hình ảnh hiếm hoi của Vân Dung.

Kể từ đó, thông tin về diễn viên Vân Dung một thời trở nên hiếm hoi. Một số bạn bè thân thiết của Vân Dung tiết lộ rằng cô hoạt động bên ngành hàng không được 8 năm cho đến khi lập gia đình và sinh con. Sau đó, Vân Dung quyết định nghỉ hẳn nghề tiếp viên để chuyển ra Hà Nội sinh sống, dành thời gian cho gia đình.

Theo một số thông tin, Vân Dung hiện có một cửa hàng kinh doanh đồ thể thao tại Hà Nội. Ngoài ra, cô dành hết thời gian để chăm sóc cho gia đình. Tuy vẫn có nhiều lời mời đóng phim nhưng cô chưa một lần có ý định sẽ quay lại với nghệ thuật.