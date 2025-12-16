Diễn viên Hà Hương: Vai Nguyệt 'thảo mai' là thành tựu cuộc đời tôi

(VTC News) -

Hơn hai thập kỷ sau khi lên sóng, bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời vẫn làm rung động trái tim khán giả qua nhiều thế hệ. Trong đó vai diễn Nguyệt "thảo mai" do diễn viên Hà Hương đảm nhận đến nay vẫn được xem là nhân vật kinh điển của màn ảnh Việt.

Sau nhiều năm vắng bóng, Hà Hương trở lại màn ảnh rộng trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam. Dịp này, nữ diễn viên có những chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về vai diễn cũng như cuộc sống của mình suốt nhiều năm rời xa nghệ thuật.

Luôn bị đạo diễn "nhắm" vào vai đanh đá

Trong Thế hệ kỳ tích, Hà Hương vai Phương Tứ - một bà cô ghê gớm, luôn gắt gỏng với cháu trai, định kiến cháu mình là bi kịch của gia đình. Trên màn ảnh, khán giả không nhận ra hình ảnh Nguyệt thảo mai. Nữ diễn viên gọi đây là “phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai” đình đám hơn 20 năm trước.

"Không hiểu sao tôi luôn bị giao vai xéo xắt. Vào vai Phương Tứ, tôi không cần diễn mà như đang trải lòng vì những việc như la rầy để con cháu nên người hay nỗi đau mất người thân tôi cũng đã nếm trải”, cô nói.

Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm, Hà Hương dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản và đặt mình vào vị trí nhân vật để khắc họa sự giằng xé nội tâm.

Hà Hương trở lại điện ảnh sau nhiều năm.

Ở bộ phim này, Hà Hương vào vai vợ của ca sĩ Tuấn Hưng. Cô chia sẻ, cả hai quen biết từ lâu nhưng ít có dịp liên lạc. Khi làm việc chung, Tuấn Hưng dễ thương và cách xưng hô thân mật giúp họ vào vai vợ chồng một cách tự nhiên.

Thế hệ kỳ tích là bộ phim điện ảnh thứ 3 trong sự nghiệp của Hà Hương, song lại là phim được ra mắt đầu tiên. Nữ diễn viên hồi hộp, thậm chí không ngủ được khi lần đầu được đi cinetour giới thiệu phim với khán giả.

Hà Hương thừa nhận việc trở lại nghệ thuật đến với cô như cơ duyên. Từ trước đến nay, nữ diễn viên chưa từng đi casting mà hầu như đều được gọi mời vào vai diễn. Cô dí dỏm nói có lẽ đạo diễn đã "nhắm mình vào những vai đanh đá, xéo xắt".

"Tôi được chồng nuôi"

Ngoài đời, Hà Hương đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã làm trong ngành ngân hàng cùng hai con, con trai 17 tuổi và con gái 14 tuổi. Nữ diễn viên tiết lộ chồng là người ít nói lời yêu thương nhưng luôn thể hiện tình cảm qua những hành động quan tâm thầm lặng.

Nói về khoảng thời gian ngừng đóng phim, Hà Hương dí dỏm nói "được chồng nuôi nên không áp lực kinh tế". Tuy vậy những năm qua, dù không theo nghệ thuật song Hà Hương vẫn "lăn lộn" với nhiều công việc khác nhau. Cô làm kinh doanh, giáo viên, biên đạo, đạo diễn chương trình, thậm chí từng làm việc ở ngân hàng. Đó là những công việc cô đã trải qua trong suốt 10 năm lấy chồng.

Tổ ấm nhỏ của diễn viên Hà Hương.

Theo nữ diễn viên, ông xã vẫn là trụ cột gia đình, lo kinh tế và mang lại cho cô cảm giác tin cậy để toàn tâm chăm sóc các con.

"Khi có thời gian, anh luôn đồng hành cùng các con, bởi tôi thường nói với anh rằng con trai lấy bố làm tấm gương, con gái sau này khi lấy chồng cũng chọn hình mẫu giống bố", nữ diễn viên nói.

Hà Hương tâm sự cuộc sống của cô không chỉ có màu hồng mà từng có nhiều lúc gặp sóng gió, vất vả. Dù vậy hai vợ chồng luôn động viên nhau rằng khi đã vượt qua khó khăn để đứng trên đỉnh cao, thưởng thức vị ngọt của thành công thì sẽ thấy nhớ vị đắng của ngày xưa. Với nữ diễn viên, cuộc sống giống như một cái lọ gia vị nên cô luôn sẵn sàng nếm trải mà không hề than vãn.

Nói về các con, vợ chồng Hà Hương để con tự quyết định con đường của mình và chỉ đóng vai trò đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm. Con trai cô có định hướng theo ngành kinh tế và đã sớm tự lập, trong khi con gái cũng được tự do theo đuổi sở thích riêng.

Nguyệt "thảo mai" là thành tựu cuộc đời

Nhắc đến vai diễn Nguyệt "thảo mai" trong Phía trước là bầu trời, Hà Hương thừa nhận đây chính là "thành tựu của cuộc đời". Với cô, Nguyệt chính là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại mà đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nhìn trước được tương lai của Nguyệt.

"Sau hơn 20 năm sau, nhân vật vẫn gây sốt thì đó quả là một thành công ngoài mong đợi. Tôi biết ơn khán giả vì chính mọi người đã đưa Hà Hương trở lại với nghề. Nhờ đó, tôi được sống lại với đam mê đôi khi bị lãng quên 'cơm áo gạo tiền'.

Tôi tin mỗi người phụ nữ đều sẽ có những ước mơ riêng nhưng lại phải cất đi bởi gia đình hay vì bất kì lý do nào đó. Đến lúc có cơ hội thì ước mơ đó sẽ bùng lại và chưa bao giờ tắt. Với tôi, đó chính là đam mê với diễn xuất", nữ diễn viên tâm sự.

Hà Hương cũng tiết lộ đến tận bây giờ, các con vẫn khoe các bạn ở lớp nhận ra mẹ của mình là "chị Nguyệt thảo mai".

Nguyệt "thảo mai" được xem là nhân vật kinh điển của màn ảnh Việt.

Nữ diễn viên sinh năm 1982 tự nhiên là người tham vọng, vì vậy cô vẫn muốn trải nghiệm nhiều dạng vai như phim kinh dị, võ thuật... Theo cô, diễn viên là nghề sung sướng nhất khi được trải nghiệm và sống nhiều cuộc đời.

Sau hơn 10 năm dành thời gian cho chồng con, Hà Hương nói bản thân đang tràn đầy nhiệt huyết khi trở lại với nghệ thuật.

"Tôi vẫn luôn tâm niệm nghề chọn người, vì vậy mọi thứ đến đều có cơ duyên. Nếu Hà Hương có duyên với nghệ thuật, không lý do gì mà tôi không cống hiến hết mình", cô nói.