Điện Kremlin: Tổng thống Putin mời ông Zelensky đến Moskva đàm phán

(VTC News) -

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc phỏng vấn với TASS tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moskva để đàm phán.

Trong khi đó, tiến trình giải quyết xung đột vẫn đang tiếp diễn, ông Peskov nhấn mạnh còn quá sớm để dự đoán kết quả: "Ông Putin nói có ánh sáng cuối đường hầm."

Ông cũng lưu ý Nga sẵn sàng đạt mục tiêu của mình ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình, nhưng nếu điều đó không khả thi, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện mới giữa ông Putin và Tổng thống Donald Trump. "Chưa có diễn biến gì mới", người phát ngôn điện Kremlin cho hay.

Ông Peskov lưu ý thêm các cuộc đàm phán giữa hai bên rất khó khăn vì mỗi bên đều bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

"Đây là những cuộc đối thoại khó khăn. Mỗi bên đều bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhưng ông Putin rất coi trọng điều này và biết ơn ông Trump vì cách tiếp cận như vậy", ông Peskov nói.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao những nỗ lực của ông Trump và "bản chất xây dựng của mối quan hệ giữa họ". "Điện Kremlin chỉ coi ông Trump là tổng thống của Mỹ", ông Peskov nhấn mạnh.

Nga và Mỹ vẫn tiếp tục liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau - giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng, cũng như thông qua dịch vụ đặc biệt, nhưng "cho đến nay điều này vẫn chưa dẫn đến việc khôi phục toàn diện tất cả mối quan hệ của hai bên".

Ông Peskov nhấn mạnh: "Quá trình đưa mối quan hệ của hai nước thoát khỏi tình trạng tê liệt hoàn toàn sẽ mất thời gian. Chúng bị ảnh hưởng bởi sự trì trệ tiêu cực. Quá nhiều thiệt hại xảy ra đối với toàn bộ cấu trúc quan hệ song phương của chúng ta".

Đồng thời ông lưu ý, Moskva và Washington vẫn chưa quay lại hợp tác về văn hóa và thể thao: "Chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó."