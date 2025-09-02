Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2025: Châu Á là công thức mới của kinh tế thế giới

(VTC News) -

Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 3-6/9 tại Vladivostok, Nga với chủ đề “Viễn Đông: Hợp tác vì Hòa bình và Thịnh vượng”, với khoảng 6.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia.

Hôm 28/8, phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng trọng tâm kinh tế thế giới đang chuyển dịch về phía châu Á, đồng thời gọi đây là cơ hội để tăng cường hợp tác.

“Với việc trung tâm hoạt động kinh tế toàn cầu ngày càng chuyển dịch sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những cơ hội mới đang mở ra cho việc xây dựng các mối quan hệ cùng có lợi, không chỉ song phương mà còn trong các khuôn khổ như SCO và BRICS”, ông Putin phát biểu.

(Ảnh minh họa)

“Châu Á trở thành công thức mới của kinh tế thế giới”

Ra mắt năm 2015, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông đã phát triển thành một trong những nền tảng chính của Nga nhằm thu hút đầu tư và củng cố vai trò tại Châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh các liên kết toàn cầu liên tục thay đổi.

Bình luận với Báo Điện tử VTC News trước thềm diễn đàn, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Grigory Trofimchuk cho rằng, các liên kết hội nhập của châu Á, như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và những tổ chức khác, trong những năm gần đây đã chứng minh được hiệu quả của mình ở mọi điều kiện thử thách, đặc biệt là trong giai đoạn khi kinh tế thế giới rơi vào tình trạng bất ổn.

“Điều đó cho thấy chính châu Á đã trở thành nền tảng vững chắc của hợp tác toàn cầu và ổn định”, chuyên gia nói.

Giữa các khó khăn như chủ nghĩa bảo hộ, các biện pháp trừng phạt và những hạn chế khác, châu Á được cho là mở ra những nền tảng bền vững cho hợp tác và tương tác, nơi không chỉ các dây chuyền sản xuất của những thương hiệu hàng đầu (ví dụ như các nhà sản xuất ô tô Đức) chuyển dịch đến, mà còn cả dòng vốn và công nghệ.

Tại EEF năm nay, ban tổ chức dự kiến các đoàn đại biểu đông đảo nhất đến từ các quốc gia Đông Nam Á. "Điều này cho thấy các quốc gia Đông Nam Á – một trong những trung tâm đầu tàu của kinh tế toàn cầu – ngày càng đảm nhận vai trò nổi bật”, ông Trofimchuk bình luận.

Cân bằng chứ không tách rời

Theo chuyên gia, thế giới đang thay đổi căn bản, và mỗi quốc gia châu Á đang tìm thấy vị trí của riêng mình trong trật tự kinh tế mới. Cùng với “Phương Nam Toàn cầu” (Global South – chỉ các quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh và các nước đang phát triển ở châu Á), châu Á đang trở thành cụm trụ cột đáng tin cậy, bổ trợ lẫn nhau để hiệu quả kinh tế được ưu tiên.

“Dĩ nhiên, không ai ngây thơ đến mức tin rằng kinh tế có thể vận hành tách rời khỏi chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh các vấn đề địa chính trị đang tác động tiêu cực đến tất cả”, ông Trofimchuk nói, đồng thời khẳng định các quốc gia cũng không ai có ý định tách rời quan hệ kinh tế với một bên nào.

“Mục tiêu của châu Á mới sẽ là tìm kiếm những cơ chế và công cụ tối ưu nhất, để cân bằng mọi yếu tố trong tỷ lệ phù hợp, qua đó đưa ra công thức chung của EEF-2025: hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng”, ông bình luận thêm.