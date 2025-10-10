Diana Unicharm tặng 30.000 sản phẩm vệ sinh cho phụ nữ và trẻ em sau bão lũ

(VTC News) -

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão số 10 và 11 gây ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, Công ty Cổ phần Diana Unicharm đã trao tặng 30.000 sản phẩm vệ sinh thiết yếu trị giá 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các sản phẩm được trao tặng bao gồm tã trẻ em xua muỗi Bobby Antimos, khăn lau xua muỗi Bobby Antimos, băng vệ sinh Diana, và dung dịch vệ sinh Fresh & Care. Đây đều là những sản phẩm vệ sinh cá nhân thiết yếu được Diana Unicharm lựa chọn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em - những đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai - duy trì vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện sinh hoạt khó khăn và góp phần phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ.

Đại diện Diana Unicharm trao tặng tới Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Giám đốc Nhân sự, Công ty Cổ phần Diana Unicharm, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đồng cảm với những tổn thất nặng nề về vật chất và tinh thần mà đồng bào vùng lũ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang phải đối mặt. Diana Unicharm tin rằng, với sự chung tay từ Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống”.

Dù hệ thống phân phối tại nhiều khu vực cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Diana Unicharm cam kết duy trì giá bán ổn định và đảm bảo cung ứng đầy đủ các sản phẩm thiết yếu như băng vệ sinh Diana, tã trẻ em Bobby và tã người lớn Caryn đến các tỉnh bão lũ. Nỗ lực này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống, đặc biệt trong những giai đoạn thiên tai.

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Diana Unicharm triển khai các chương trình hướng tới cộng đồng, cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Trước đó, trong đại dịch COVID-19, công ty đã tiên phong trao tặng hàng triệu sản phẩm vệ sinh cá nhân cho đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và đóng góp kinh phí cho Chính phủ mua sắm trang thiết bị, vaccine phòng dịch.

Bên cạnh đó, Diana Unicharm cũng duy trì nhiều chương trình cộng đồng thường niên như hiến máu nhân đạo, trao tặng khăn lau xua muỗi Bobby Antimos, ra quân hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách chủ động.

Thông qua các hoạt động thiết thực và bền bỉ, Diana Unicharm khẳng định vai trò của một doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc vệ sinh cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng sống và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.