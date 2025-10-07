Địa phương nào có giá bất động sản tăng mạnh nhất quý III?

(VTC News) -

Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng giá bất động sản ấn tượng trong chu kỳ 2021 - 2025.

Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với mức tăng tới 112%, theo sau là Hải Phòng (+71%), Đà Nẵng (+53%) và TP.HCM (+42%).

Tại Hà Nội, thị trường bất động sản 2025 chứng kiến mức độ quan tâm có dấu hiệu phục hồi, giá bán tiếp tục tăng tuy tốc độ đã chậm lại. Cụ thể, giá rao bán năm 2025 tăng lên 13%, giảm tốc so với mức tăng 39% ghi nhận trong năm 2024.

Trong quý III, chung cư tiếp tục là tâm điểm, tăng giá 95% so với quý I/2023, đặc biệt tại phân khúc cao cấp ở Tây Hồ, Ba Đình, nơi giá phổ biến 130 - 210 triệu đồng/m². Điều này khiến 56% người khảo sát đánh giá chung cư hiện tại “khó tiếp cận”.

Ngược lại, phân khúc phổ thông - trung cấp (dưới 55 triệu đồng/m²) lại ghi nhận hiệu suất tăng giá vượt trội, lần lượt là 57% đến 71% so với quý I. Xu hướng dịch chuyển nguồn cung và nhu cầu sang Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên ngày càng rõ rệt.

Hà Nội dẫn đầu về mức tăng giá bất động sản. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Bên cạnh đó, nhà riêng cũng tăng mạnh 63% so với quý I/2023 nhờ tính an toàn trong đầu tư. Đất nền cũng tăng 50%, đặc biệt bứt phá tại khu vực cận trung tâm và vùng ven, lần lượt là 95% và 75%). Mặc dù giá tăng nhưng do tính chất đầu tư, đầu cơ nên đất nền nhạy cảm trước các biến động vĩ mô, mức độ quan tâm chưa có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường bất động sản TP.HCM cũng đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét sau thời gian dài trầm lắng, với dấu hiệu tăng trưởng cả về giá bán lẫn mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Dữ liệu quý III/2025 của PropertyGuru Việt Nam cho thấy, ngay sau khi thông tin về việc sáp nhập đơn vị hành chính được công bố, TP.HCM mới chứng kiến sức bật mạnh mẽ khi giá rao bán trung bình tăng liên tục, đạt 99 triệu đồng/m² - mức cao nhất trong 2 năm qua.

Cùng với đó, chỉ số mức độ quan tâm đến bất động sản bán cũng lập đỉnh mới, phản ánh tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Cụ thể, trong quý II vừa qua, loại hình chung cư cũng ghi nhận sự chuyển động tích cực. Tại TP.HCM cũ, giá bán trung bình trong quý II/2025 đạt 72 triệu đồng/m², tăng 35% so với đầu năm 2023; trong khi Bình Dương tăng mạnh 30%, lên 41 triệu đồng/m². Mức độ quan tâm tại hai khu vực này tăng lần lượt 19% và 48%, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư đang cùng trở lại. Ở chiều ngược lại, Bà Rịa - Vũng Tàu dù giá nhích nhẹ nhưng vẫn chưa thu hút được lực cầu mới, phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương vệ tinh.

Xét riêng trong nội đô TP.HCM, chung cư khu vực trung tâm tiếp tục dẫn dắt thị trường. Phân khúc hạng sang tập trung ở quận 1 duy trì mức giá cao nhất, khoảng 222 triệu đồng/m², tăng 39% trong hai năm. Tuy nhiên, điểm sáng đáng chú ý nằm ở TP. Thủ Đức, nơi giá chung cư đã tăng từ 32 - 48% kể từ đầu 2023, đặc biệt tại các khu vực quận 2, quận 9 và trung tâm Thủ Đức.