Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở trong đêm, cấm phương tiện 2 chiều

Tối 3/12, UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) thông tin, một vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn xảy ra trên Quốc lộ 28 (đoạn đèo Gia Bắc, Km43–Km51), khiến giao thông hai chiều tạm thời bị chia cắt.

"Trong đêm, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện di chuyển cả 2 chiều qua đèo để đảm bảo an toàn, đồng thời hướng dẫn lái xe chú ý cho phương tiện quay đầu, chọn tuyến đường phù hợp để đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình mới nhất do khu vực xảy ra sạt lở không có sóng mạng viễn thông", lực lượng chức năng xã Sơn Điền thông tin.

Lực lượng chức năng xã Sơn Điền (Lâm Đồng) có mặt tại điểm sạt lở để phân luồng, điều tiết giao thông. (Ảnh: Hoàng Hóa)

Theo thông tin sơ bộ, mưa lớn kéo dài làm đất đá và cây rừng trên taluy dương sạt lở xuống mặt đường đèo Gia Bắc, gây gián đoạn giao thông. Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động lực lượng kiểm tra, điều tiết và phân luồng đảm bảo an toàn cho người dân.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện. Hiện, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, nhưng gặp khó khăn do nhiều vị trí với khối lượng đất đá lớn và thiếu phương tiện hỗ trợ.

Hiện trường khối lượng lớn cây rừng, đất đá bị sạt lở trên tuyến đèo Gia Bắc. (Ảnh: Hoàng Hóa)

Theo lực lượng chức năng xã Sơn Điền, trên đèo Gia Bắc có 5 điểm sạt lở, trong đó 1 điểm quy mô lớn nằm tại Km50–Km51.

Trước đó, vào cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài cũng khiến đèo Gia Bắc xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy, ảnh hưởng giao thông. Một số vị trí sạt lở xuống lòng đường, gây nứt dài trên mặt nhựa, buộc lực lượng chức năng phải đóng đèo để gia cố và đảm bảo an toàn.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km, nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1 với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt với TP.HCM. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển vào Quốc lộ 28 trong thời điểm sạt lở trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.