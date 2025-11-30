Đèo Mimosa ở Lâm Đồng thông tuyến trở lại

Ngày 30/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, từ 18h ngày 30/11, người và phương tiện đã được phép di chuyển trở lại trên tuyến đèo Mimosa – quốc lộ 20 sau thời gian gián đoạn vì sạt lở nghiêm trọng.

Việc khắc phục sạt lở trên đèo Mimosa đã xong, kể từ 18h ngày 30/11, các phương tiện có thể đi lại qua đây bình thường. Ảnh: Đ.K

Theo Sở Xây dựng, hạng mục đường tạm phục vụ khắc phục sạt lở tại Km226+600 – Km226+800 (đèo Mimosa) quốc lộ 20 do Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Xây dựng triển khai đã hoàn thành việc gia cố, thảm nhựa và tổ chức phân làn giao thông.

Hiện nay, việc lưu thông qua đoạn Km226+600 – Km226+800 (đèo Mimosa) trên quốc lộ 20 vẫn phải đi theo tuyến đường tạm. Các đơn vị thi công đang tiếp tục triển khai các hạng mục sửa chữa, khắc phục tại khu vực này.

Do đó, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi đi qua đèo Mimosa cần hạn chế đi lại tại đoạn tuyến trên trong thời điểm mưa lớn, ban đêm hoặc khi sương mù làm giảm tầm nhìn, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Trong quá trình di chuyển, người dân cần chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý hoặc báo cơ quan chức năng nếu phát sinh sự cố.

Mặt đường được thảm nhựa rất đẹp. Ảnh: Đ.K

Người tham gia giao thông cũng được khuyến nghị chủ động giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống biển báo và phương án phân luồng tại các khu vực đang thi công sửa chữa trên tuyến.

Trong khi đó, đèo Khánh Lê nằm trên quốc lộ 27C nối Đà Lạt và Nha Trang vẫn đang được khắc phục sau hàng loạt vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng trên tuyến đèo này nên các phương tiện vẫn chưa thể đi lại qua đây.

Người dân, du khách từ Nha Trang đi Đà Lạt hoặc ngược lại thì có thể đi qua đèo Sông Pha (Ngoạn Mục) rồi chạy về hướng đèo Prenn hoặc Mimosa để lên ra vào Đà Lạt (tránh đi đèo D'Ran vì nơi đây vẫn chưa khắc phục sạt lở xong).

Hiện tại, các con đèo là cửa ngõ ra vào Đà Lạt: Prenn, Mimosa, Sacom, Tà Nung đều đã thông thoáng, việc đi lại hoàn toàn bình thường.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, Khuya 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50 đêm 19/11. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một vài phương tiện; trong đó, có chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi, đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.