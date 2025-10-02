Đến thắt dây an toàn còn nghĩ mánh khoé lừa thì khó hy vọng văn minh giao thông

(VTC News) -

Độ tinh nhạy “siêu phàm” của camera AI – phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm trên một tuyến bố Hà Nội chỉ trong 12 giờ - như lời nhắc nhở nghiêm khắc để người dân tuân thủ luật giao thông tốt hơn. Tuy nhiên, những tài xế vô ý thức lại có phản ứng ngược lại: Mạng xã hội những ngày qua có rất nhiều mánh khóe qua mặt camera AI được họ mách nhau, trong đó có việc mua áo in họa tiết vạch chéo trông giống dây an toàn.

“Mẹo” này được lan truyền mạnh đến nỗi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) gần đây phải lên tiếng tuyên bố rằng nó vô hiệu. Đại diện Cục khẳng định, camera tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh, video theo thời gian thực với độ chính xác rất cao, vì vậy không bị chiếc áo in vạch kẻ đánh lừa.

Trên mạng xã hội, nhiều tài xế mách nhau mua áo phông có hình dây an toàn ô tô để né camera AI. (Ảnh chụp màn hình)

Sự việc trên phản ánh một thực tế chua chát: Rất nhiều tài xế coi mục đích của việc tuân thủ luật giao thông là để không bị phạt chứ không phải để bảo vệ mình và cộng đồng. Vì thế trước các động thái mới của lực lượng chức năng nhằm tăng cường kiểm soát, phản xạ đầu tiên của họ là tìm cách lách luật hay qua mặt hệ thống giám sát.

Chiếc áo in vạch kẻ “nhái” dây an toàn ô tô chỉ là một trong vô vàn “mánh” mà cánh tài xế truyền cho nhau. Một mặt, đây là biểu hiện của thói khôn lỏi, họ coi chuyện né được luật là “thông minh” và đắc ý vô cùng về điều đó. Mặt khác, nó cho thấy sự ấu trĩ và ngu dốt: Vất vả, mất tiền tìm mua cái áo đó, mất công thay đồ khi lên xuống xe và có nguy cơ mất mạng nếu gặp tai nạn, chỉ để không phải làm một thao tác chỉ tốn vài giây: Kéo dây an toàn qua người và cài khóa.

Mọi người sẽ càng thấy rõ nghịch lý trong chuyện này nếu biết rằng, kỹ sư Nils Bohlin, cha đẻ của dây đai an toàn ba điểm, không giữ bản quyền mà hiến tặng sáng chế này cho nhân loại, cho phép mọi hãng xe áp dụng miễn phí; nhờ đó mà hàng triệu người trên toàn thế giới đã được cứu mạng và giảm nhẹ tổn thương trong hơn 7 thập kỷ qua.

Cả núi tiền và biển công sức đã được đổ ra cho việc sản xuất dây an toàn, cho việc tuyên truyền sử dụng, xây dựng và thực thi các quy định pháp luật liên quan.

Vậy mà rất nhiều người thụ hưởng lại từ chối nó, thậm chí tìm trăm phương ngàn kế, sẵn sàng vi phạm pháp luật để không phải sử dụng. Một sự vô minh đến không thể hiểu nổi!

Hàng triệu người đã được cứu nhờ chiếc dây an toàn trên ô tô. (Ảnh: Zestech)

Khôn lỏi gây thiệt thân, và đối với cộng đồng thì sẽ mãi kéo nền văn minh giao thông xuống mức thấp; nói đúng hơn là khó hy vọng có văn minh giao thông khi mà tài xế đến thắt dây an toàn cũng nghĩ mánh khoé lừa camera AI.

Văn minh giao thông không đến từ những chiêu trò ranh mãnh, mà đến từ sự tử tế, sự tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Văn minh giao thông không thể xây dựng bằng sự đối phó, mà phải hình thành từ nhận thức: Luật đưa ra để bảo vệ con người, chứ không phải để bắt lỗi hay làm khó. Nếu vẫn còn nhiều tài xế coi việc lừa camera là mục tiêu, sẽ còn mãi cảnh chen lấn, vượt đèn đỏ, tranh cướp làn đường, đánh võng, chạy quá tốc độ… và còn nhiều cái chết oan uổng trên đường.

Sẽ không có thành phố an toàn hay con đường không tai nạn nếu mỗi cá nhân vẫn giữ tư duy "né luật". Đến thao tác đơn giản, không hề tốn thời gian, sức lực, cũng không gây cảm giác khó chịu nào, mà nhiều người còn tìm mẹo để đối phó thì làm sao họ có thể nghiêm túc với những quy định khác!

Camera AI rất thông minh, nhưng quan trọng hơn, mỗi người phải là "camera tự giác" của chính mình.

