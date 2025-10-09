Đêm nhạc Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon lộ dàn line-up gây sốt

(VTC News) -

Chỉ còn ít ngày nữa, thủ phủ Đất Sen Hồng - Cao Lãnh (Đồng Tháp) sẽ chính thức trở thành tâm điểm của Đêm nhạc VPBank Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025. Sự kiện hứa hẹn bùng nổ trong đêm 11/10 với dàn line-up “cực cháy” gồm những nghệ sĩ hàng đầu như ISAAC, MONO, CAPTAIN BOY, Vũ Phụng Tiên, rapper DLow cùng hàng chục nghìn khán giả tham dự.

Lễ hội âm nhạc - thể thao - văn hoá - du lịch sôi động bậc nhất Tây Nam Bộ

Không khí lễ hội âm nhạc - thể thao - văn hoá - du lịch quy mô bậc nhất miền Tây đang nóng lên từng ngày khi Ban Tổ chức vừa chính thức công bố dàn line-up “khủng” cho đêm nhạc VPBank Prime Night, trong khuôn khổ giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11/10 tại Quảng trường Văn Miếu (Cao Lãnh, Đồng Tháp), hứa hẹn mang đến một đại tiệc âm nhạc bùng nổ với sự hoà mình cuồng nhiệt từ gần 12.000 vận động viên cùng cộng đồng yêu nhạc khắp miền Tây.

Sân khấu hiện đại, hiệu ứng mãn nhãn và đẳng cấp của Đêm nhạc VPBank Prime Night năm nay hứa hẹn trở thành “cơn địa chấn” khi quy tụ những gương mặt “triệu view”, đình đám bậc nhất showbiz hiện nay. Anh trai ISAAC sẽ đưa khán giả hòa mình vào loạt bản hit quen thuộc như “Anh sẽ về sớm thôi”, “Tôi đã quên thật rồi” hay “Gọi cho anh”, với giọng hát ngọt ngào nhưng đầy lửa, chắc chắn khiến cả quảng trường bùng nổ.

Không kém cạnh đàn anh, chàng trai MONO cá tính, đầy tươi mới và phá cách, từng “gây sốt” với “Waiting for you”, “Em là” và “Em xinh” … sẽ mang đến những màn trình diễn khó quên, khiến bất cứ fan MONO nào cũng không thể bỏ lỡ.

Bên cạnh đó, chàng nghệ sĩ đa tài CAPTAIN BOY từng ghi dấu ấn với “Rap Việt mùa 3”, “Anh trai say Hi” … sẽ thổi bùng không khí bằng những biểu diễn máu lửa, bứt phá. Nổi bật không kém là sự góp mặt của DLow - rapper Gen Z nổi bật từ Rap Việt mùa 2, sẽ mang chất lửa hiphop đặc trưng với “Lucky Boy”, khẳng định cá tính riêng biệt khiến fan rap phải “cháy” hết mình.

Chắc chắn, những người yêu giọng ca đầy cảm xúc của Vũ Phụng Tiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội được lắng nghe trực tiếp “Lệ Lưu Ly”, “Lưu Số Em Đi”, “Chưa bao giờ em quên” trên sân khấu của đại tiệc âm nhạc Prime Night, tại Quảng trường Văn Miếu - “toạ độ” trái tim của Cao Lãnh.

Bên cạnh khu vực VPBank Prime Zone - khu vực đặc quyền dành tặng 1.000 hội viên Prime và khu dành riêng cho vận động viên, đêm nhạc VPBank Prime Night còn mở rộng khu vực Fanzone Địa phương hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện để đông đảo khán giả và cộng đồng người hâm mộ miền Tây được sống trọn vẹn trong bầu không khí lễ hội âm nhạc sôi động đỉnh cao.

Đại tiệc âm nhạc VPBank Prime Night cũng chính là sự kiện kích hoạt “mở màn”, khích lệ tinh thần thi đấu của hàng chục nghìn vận động viên ngay trước thềm thi đấu chính thức. Giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 diễn ra từ ngày 10 - 12/10 quy tụ gần 12.000 vận động viên trong và ngoài nước, chinh phục 4 cự ly với cung đường đạt chuẩn AIMS qua những địa danh biểu tượng của Đồng Tháp như Quảng trường Văn Miếu, Cầu Cao Lãnh hay những tuyến phố nội thành sôi động, rợp bóng cây xanh…

Song song các đường chạy “rực lửa”, lễ hội còn là điểm hẹn “đa giác quan”, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Sen hồng giàu bản sắc với chuỗi trải nghiệm đặc sắc từ lễ hội ẩm thực, tái hiện không gian văn hóa, các hoạt động cộng đồng đặc trưng vùng miền cho đến các gian hàng mua sắm độc đáo với nhiều ưu đãi hấp dẫn.…

VPBank Prime và dấu ấn 4 năm tiên phong

Đêm nhạc VPBank Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi ghi dấu cột mốc sinh nhật 4 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ sống bứt phá của thương hiệu tài chính số VPBank Prime.

Sau 4 năm, VPBank Prime đã thu hút gần 2,4 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với năm đầu tiên. Tháng 7/2025, VPBank Prime vinh dự được Global Banking và Finance Review trao tặng danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennials và Gen Z Việt Nam 2025”, minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới và thấu hiểu nhu cầu tài chính của thế hệ trẻ.

Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank Prime được xây dựng linh hoạt, cá nhân hóa và số hóa toàn diện, gắn liền với phong cách sống hiện đại. Hội viên Prime còn được tận hưởng hàng loạt đặc quyền từ ưu đãi phí, tích điểm LynkiD, quà tặng sinh nhật cho đến giảm giá hàng nghìn dịch vụ đối tác trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực, làm đẹp, sức khỏe và di chuyển.

Đặc biệt, VPBank Prime không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính mà còn “kề vai sát cánh” cùng nhịp sống năng động của người trẻ Việt qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí trên toàn quốc. Đêm nhạc VPBank Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 tại Đồng Tháp chính là minh chứng rõ nét cho hành trình đó, khi âm nhạc, thể thao hoà quyện cùng tinh thần trẻ trung thổi bùng nên năng lượng “bứt phá” tại lễ hội âm nhạc - thể thao - văn hoá - du lịch quy mô bậc nhất miền Tây.