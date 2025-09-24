Đề xuất mới về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và cấp xã sau sáp nhập

(VTC News) -

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Dự thảo Nghị quyết do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Sỹ Đông)

Theo Bộ Nội vụ, việc ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 203/2025 của Quốc hội) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp xã trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tăng cường phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương các cấp.

Tỉnh, thành phố không sáp nhập có tối đa 2 Phó Chủ tịch HĐND

Về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, dự thảo Nghị quyết nêu rõ, thành phố được hình thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch HĐND.

Thành phố được hình thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND. Tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND.

Tại tỉnh/thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập, Bộ Nội vụ đề xuất có không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND.

Trường hợp bố trí Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giảm tương ứng 1 người.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thực hiện theo Luật Thủ đô (không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND).

Về số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất, tỉnh/thành phố được hình thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng Ban. Tỉnh/thành phố được hình thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng Ban. Tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh/thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 4 Phó Trưởng Ban. Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh/thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 Phó Trưởng Ban. Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh/thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Tại tỉnh/thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập, dự thảo Nghị quyết quy định mỗi Ban có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Trường hợp bố trí Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Trưởng Ban giảm tương ứng 1 người.

Về số lượng Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách, dự thảo Nghị quyết quy định mỗi Ban có không quá 1 Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Cấp xã có 1 Phó Chủ tịch HĐND

Căn cứ Kết luận số 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị), dự thảo Nghị quyết quy định cấp xã có 1 Phó Chủ tịch HĐND.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mỗi Ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 Phó Trưởng Ban.

Căn cứ quy mô diện tích tự nhiên, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, quy mô kinh tế, tình hình thực tiễn của địa phương và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND ở từng đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tổng số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp xã của tỉnh, thành phố không vượt quá tổng số lượng tính theo khung bình quân quy định nêu trên.

Về việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách, dự thảo Nghị quyết nêu rõ, HĐND cấp tỉnh có thể bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách đối với Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban, Ủy viên của Ban của HĐND. HĐND cấp xã có thể bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách đối với Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND.

Việc bố trí Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã, Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Nghị quyết này và quy định của cấp có thẩm quyền về quản lý cán bộ.

Phó Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Ban HĐND cấp tỉnh, cấp xã là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp do thực hiện hợp nhất, sáp nhập trong năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội mà có số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh cuối nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều hơn số lượng quy định tại Nghị quyết này thì trong nhiệm kỳ 2026-2031 giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh như cuối nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ năm 2031, số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quy định khác.