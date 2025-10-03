Đề xuất đánh thuế 0,1% khi chuyển nhượng vàng miếng

(VTC News) -

Thông tin tại họp báo quý III chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có đề xuất thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

Mức đề xuất ban đầu là thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần, chính sách dự kiến không áp dụng với vàng nguyên liệu, trang sức mỹ nghệ. "Thời gian áp dụng ra sao thì trình Quốc hội giao Chính phủ quy định", ông Huy thông tin.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, các cá nhân hiện không được phép kinh doanh vàng miếng bởi đây là hoạt động có điều kiện, phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Vì vậy, giao dịch chuyển nhượng vàng có thể coi một khoản thu nhập khác.

Giá vàng miếng hiện vẫn neo ở mức cao. (Ảnh: Công Hiếu).

Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Từ việc Nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Theo quy định, từ ngày 10/10, doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng đủ các điều kiện liên quan hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện đặc thù và phải có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng bổ sung quy định về thanh toán mua, bán vàng. Từ ngày 10/10, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc bổ sung quy định nêu trên để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cập nhật đến 18h ngày 3/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 135,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.863 USD/ounce, không biến động nhiều so với phiên giao dịch trước.