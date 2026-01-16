Đề xuất cấp 'biển số' cho thiết bị bay không người lái

(VTC News) -

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM, cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và mở rộng dần phạm vi bay.

Đồng thời, đơn vị xây dựng các kịch bản phức tạp hơn, thời gian bay dài hơn và chặng đường xa hơn, nhằm thu thập dữ liệu thực tế phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý.

Đặc biệt, Sở sẽ tham mưu cho TP.HCM đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định về đăng ký, cấp ID (biển số) cho UAV. Cùng với đó là các quy định về xây dựng hệ thống giám sát bay UAV, điều chỉnh quy định vùng cấm bay, quy định về hình thành lực lượng giám sát không lưu cho UAV.

TP.HCM chuẩn bị các quy định để cấp 'biển số' cho thiết bị bay không người lái. (Ảnh: An Phương)

Đánh giá về chương trình thử nghiệm UAV vào hoạt động giao hàng (ngày 5/1), Sở KH&CN TP.HCM cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến trong quá trình nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm. Tiến tới triển khai ứng dụng UAV vào các giải pháp logistics thông minh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh và kinh tế số của Thành phố.

Các đơn vị tham gia thử nghiệm đã thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, từ thiết kế, vận hành đến xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh.

Hệ thống UAV vận hành ổn định, mức độ tự động hóa cao, khả năng dẫn đường chính xác. UAV thực hiện thành công các chuyến bay giao hàng theo kịch bản định sẵn. Bao gồm cất cánh mang theo hàng hóa, bay theo lộ trình xác định và thả hàng tại điểm nhận rồi quay trở lại điểm xuất phát, hoặc điểm trung gian đã được xác định trước.

Các quy trình giao - nhận hàng diễn ra trơn tru, thời gian giao hàng nhanh, giảm thiểu đáng kể sự phụ thuộc vào điều kiện giao thông mặt đất.

Ngày 5/1, TP.HCM đã thử nghiệm UAV vào hoạt động giao hàng. (Ảnh: An Phương)

Tuy nhiên, các UAV hoạt động trong đợt thử nghiệm chưa được trang bị các cảm biến radar, lidar để dò đường và tránh va chạm. Sở cho rằng ở giai đoạn hiện nay, UAV chủ yếu đáp ứng các chuyến bay ngắn với tải trọng còn hạn chế, chưa đủ điều kiện để triển khai đại trà trong các kịch bản giao hàng quy mô lớn, hoặc khoảng cách xa.

Bên cạnh đó là còn nhiều hạn chế, như vùng cấm bay rộng, cấm ở tất cả các độ cao, nên khả năng sử dụng UAV cho hoạt động giao hàng và các hoạt động khác bị hạn chế.

Ngoài ra, các UAV chưa có quy định về đăng ký, mã nhận diện (biển số), chưa có hệ thống giám sát, lực lượng giám sát không lưu...

Sở KH&CN đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch bay thử nghiệm với chặng đường dài hơn. Đồng thời xây dựng các kịch bản vận hành phức tạp, như bay trong điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa, gió mạnh); tình huống mất tín hiệu điều khiển; sự cố kỹ thuật trong quá trình bay...

TP.HCM sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái và chuỗi giá trị UAV, từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh dịch vụ... (Ảnh minh họa)

TP.HCM đánh giá UAV có thể phát huy hiệu quả rõ rệt trong các trường hợp giao hàng chặng ngắn, giao hàng khẩn cấp, khu vực khó tiếp cận hoặc trong các khung giờ cao điểm giao thông.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai trên tinh thần định hướng và chiến lược tổng thể của cả nước. Đồng thời mạnh dạn phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất những nội dung là thế mạnh của Thành phố.

Từng bước hình thành hệ sinh thái và chuỗi giá trị UAV, bao gồm nghiên cứu, sản xuất UAV; công nghệ phụ trợ và kinh doanh dịch vụ UAV, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số của Thành phố.

Tiến tới, TP.HCM sẽ dùng UAV làm phương tiện bay chở người.