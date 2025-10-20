De Heus và Hùng Nhơn cam kết đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh

(VTC News) -

Đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu

Ngày 20/10, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn. Hai bên trao đổi kế hoạch đầu tư chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Tại buổi làm việc, hai tập đoàn đã trình bày về kế hoạch hợp tác chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao khép kín tại Tây Ninh, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, đến chế biến và xuất khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao đổi cùng đại diện tập đoàn De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn.

Với tổng mức đầu tư cho 12 dự án dự kiến 10.000 tỷ đồng, chuỗi 12 dự án này có thể xem là bước tiến quan trọng đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu đến 2030, chuỗi dự án này sẽ đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus - Hùng Nhơn.

Theo ông Johan van den Ban, một trong những điểm nhấn lớn trong kế hoạch đầu tư là việc xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh. Nhà máy có công suất giết mổ 52 triệu con/năm, chế biến 132.000 tấn sản phẩm/năm, áp dụng dây chuyền hiện đại từ châu Âu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000, FSSC 22000.

Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 và sẵn sàng phục vụ các thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thông tin thêm với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hùng Nhơn, cho biết chuỗi dự án do De Heus và Hùng Nhơn triển khai không chỉ ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, mà còn tập trung phát triển vùng nguyên liệu sạch, đảm bảo kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi được thiết kế theo mô hình khép kín, tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn, uống đến xử lý môi trường, giúp tối ưu hóa chi phí, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh học. Đây là bước tiến quan trọng để chuẩn hóa quy trình sản xuất và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Đây là yếu tố nền tảng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu cao nhất. Bên cạnh đó, công tác chọn lọc và sản xuất con giống cũng được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra nguồn giống có sức đề kháng tốt, ổn định, đủ năng lực phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt hướng đến các thị trường Halal”, ông Hùng phân tích.

Đại diện các tập đoàn trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Đón đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu

Việc xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến còn nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2025, có đến 28% sản lượng thịt xuất khẩu của Việt Nam là sản phẩm đã qua chế biến, cho thấy nhu cầu về thực phẩm có giá trị gia tăng đang ngày càng tăng mạnh.

Việc đầu tư sớm vào nhà máy chế biến hiện đại được xem là mắt xích quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi tại Tây Ninh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Bên cạnh khu vực Đông Nam bộ với Tây Ninh là đầu tàu, liên doanh De Heus - Hùng Nhơn còn đầu tư chuỗi tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai. Trong đó, dự án tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đã đi vào vận hành; dự án tại Gia Lai dự kiến hoạt động đầu năm 2026.

Mới đây, De Heus đã mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn CJ Feed & Care (Hàn Quốc). Sau thương vụ này, De Heus sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của CJ Feed & Care tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines, bao gồm 17 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Chuỗi nhà máy CJ Feed & Care cùng với 12 dự án hợp tác với Hùng Nhơn tại Tây Ninh sẽ đưa Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng trở thành “đại bản doanh” của De Heus tại khu vực châu Á.

Các doanh nghiệp cam kết đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 tập đoàn đã đề xuất tỉnh Tây Ninh xem xét các cơ chế hợp tác công - tư, để cùng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp quốc gia gắn với xuất khẩu.

Bên cạnh đó, kiến nghị địa phương đẩy nhanh các thủ tục pháp lý với các dự án đầu tư, đặc biệt ở nhà máy giết mổ thực phẩm Trảng Bàng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, 2 tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn đã có nhiều dự án đầu tư quan trọng tại Tây Ninh cũng như các đóng góp về giải quyết việc làm, an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quyết mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và mở rộng tại Tây Ninh - địa phương có thế mạnh trong nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là trong chăn nuôi. Ông cam kết Tây Ninh sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh hiện nay có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi.

Tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các tập đoàn nông nghiệp hàng đầu tại địa phương, trong đó là De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn và cam kết tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn, để doanh nghiệp yên tâm, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để De Heus, Hùng Nhơn đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kỳ vọng các tập đoàn sẽ góp phần tạo nên thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh mang tầm vóc quốc tế.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đại diện 2 tập đoàn đã trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.