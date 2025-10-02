Sau liên doanh với Hùng Nhơn, De Heus mua lại toàn bộ CJ Feed & Care tại châu Á

(VTC News) -

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) đã ký thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn CJ Feed & Care (Hàn Quốc).

Thương vụ bao gồm 17 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của De Heus, thể hiện tham vọng của Tập đoàn trong việc mang đến nguồn thực phẩm lành mạnh và giá cả hợp lý, qua việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại các thị trường tăng trưởng trọng điểm.

Sau ký kết, De Heus sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của CJ Feed & Care tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2009, De Heus không ngừng xây dựng và mở rộng sự hiện diện vững chắc tại châu Á. Việc mua lại CJ Feed & Care giúp củng cố vị thế của De Heus tại Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp 2 thị trường chiến lược là Hàn Quốc và Philippines. Đây là những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất chuỗi giá trị đạm động vật.

“Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dấu ấn của chúng tôi tại khu vực châu Á. Bằng cách kết hợp chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, quản lý trang trại và sức khỏe vật nuôi, với sự hiện diện vững chắc tại địa phương của CJ Feed & Care, chúng tôi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, đối tác và toàn ngành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững và linh hoạt hơn cho các thế hệ tương lai”, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus, cho biết.

Chia sẻ thêm về quyết định mua lại tập đoàn Hàn Quốc, ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus khu vực châu Á và Việt Nam, cho biết thương vụ này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với De Heus nói riêng và ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung.

Không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, doanh nghiệp còn nâng cao năng lực hỗ trợ người chăn nuôi tại khu vực châu Á, thông qua các giải pháp toàn diện: Từ thức ăn chăn nuôi chất lượng cao và bền vững, giống vật nuôi tiên tiến, hỗ trợ kỹ thuật tại trang trại đến khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính.

“Các đối tác chiến lược như Topigs Norsvin và Bel Ga sẽ sát cánh cùng De Heus trong việc nâng cao chất lượng ngành chăn nuôi heo và gia cầm tại các thị trường hiện tại, đồng thời mở rộng sang các thị trường mới.

De Heus cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình triển khai các hoạt động, nhằm nâng cao năng suất, củng cố chuỗi giá trị nông nghiệp và thúc đẩy các mô hình chăn nuôi thân thiện với môi trường, góp phần đảm bảo an ninh lương thực lâu dài”, ông Johan van den Ban phát biểu.

De Heus là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng vật nuôi, hoạt động tại hơn 20 quốc gia, sở hữu hơn 90 nhà máy sản xuất tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, cùng mạng lưới xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia. Tập đoàn có hơn 10.000 nhân viên trên toàn cầu, trụ sở chính đặt tại Ede, Hà Lan.

Tại Việt Nam, De Heus có nhiều đóng góp cho nền nông nghiệp bằng các giải pháp toàn diện, từ thức ăn chăn nuôi chất lượng cao và bền vững, giống vật nuôi tiên tiến, hỗ trợ kỹ thuật tại trang trại đến khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính.

Trước khi hợp tác với CJ Feed & Care, De Heus đã cùng Tập đoàn Hùng Nhơn xây dựng chuỗi liên kết, phát triển mô hình chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong suốt 15 năm qua và mở rộng ra các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Nai, với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, tại lễ ký kết.

Đặc biệt, tại Tây Ninh, liên doanh DHN triển khai chuỗi 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao gồm các khu chăn nuôi heo giống, gà giống, gà thịt xuất khẩu và nhà máy chế biến gia cầm hiện đại tại Trảng Bàng. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa Tây Ninh trở thành "đại bản doanh", trung tâm chế biến thực phẩm và chăn nuôi công nghệ cao của Đông Nam Á.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hùng Nhơn, khẳng định: “Là đối tác chiến lược quan trọng của De Heus tại Việt Nam, chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào các khu nông nghiệp công nghệ cao. Những nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn giống heo và gia cầm chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam”.