Dầu hít 'thông mũi' Hong Thai nổi tiếng của Thái Lan nhiễm khuẩn vượt mức

(VTC News) -

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) vừa ban hành cảnh báo sức khỏe cộng đồng đối với dầu thảo dược hỗn hợp Hong Thai, công thức 2 (số đăng ký G309/62), sau khi sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn an toàn trong kiểm nghiệm định kỳ.

Theo FDA, mẫu sản phẩm được thu thập tại một cửa hàng ở quận Chatuchak (Bangkok) và gửi đến Sở Khoa học Y tế để phân tích. Kết quả, sản phẩm chứa hàm lượng vi sinh vượt ngưỡng cho phép, bao gồm vi khuẩn hiếu khí, nấm men – nấm mốc và đặc biệt là vi khuẩn Clostridium, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Dầu thảo dược nổi tiếng của Thái Lan hiệu Hong Thai. (Ảnh: thairath)

Lô sản phẩm bị cảnh báo mang số 060823, sản xuất ngày 6/8/2023, hạn dùng đến 6/8/2026, được bán dưới nhãn hiệu “Thai Medicinal Herbs” (Thảo dược Thái Lan) tại địa chỉ 143/1 Soi Lat Phrao 2, quận Chatuchak, Bangkok.

Cơ quan chức năng xác định sản phẩm này vi phạm các quy định tại Mục 60(b) và 72(6) của Đạo luật Kiểm soát Sản phẩm Thảo dược năm 2019, đồng thời xếp vào danh mục sản phẩm thảo dược kém chất lượng.

Ông Withit Supachaiyagul, Phó Tổng thư ký kiêm quyền Giám đốc FDA Thái Lan, nhấn mạnh: “Sản phẩm này không đáp ứng yêu cầu về sản xuất và an toàn, tuyệt đối không nên sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào".

Theo quy định, hành vi sản xuất hoặc phân phối sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn có thể bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền đến 300.000 baht (hơn 244 triệu đồng), hoặc cả hai. Người tiếp tục bán sản phẩm vi phạm có thể bị phạt bổ sung đến 100.000 baht (hơn 81 triệu đồng).

FDA kêu gọi người dân ngừng ngay việc sử dụng dầu thảo dược Hong Thai và báo cáo mọi phản ứng bất thường cho cơ quan chức năng. Đồng thời, cơ quan này cho biết đang triển khai biện pháp pháp lý và tăng cường kiểm tra các nhà phân phối, cửa hàng để ngăn chặn sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu hành.

FDA Thái Lan khuyến nghị người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm thảo dược từ nguồn đáng tin cậy, có giấy phép phê duyệt của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.