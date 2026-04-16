Dấu ấn mạnh mẽ của C-Holdings với dòng căn hộ cao cấp vừa túi tiền tại phía Nam

Cộng đồng hạnh phúc là thước đo một dự án đáng sống

Với phương châm đặt lợi ích và trải nghiệm của cư dân lên hàng đầu, thành tựu lớn nhất của C-Holdings trong hành trình 7 năm phát triển bất động sản không phải là đạt mức lợi nhuận ra sao mà là đã kiến tạo nên một cộng đồng cư dân hạnh phúc thế nào.

Từ C-Sky View và mới đây là The Maison, sứ mệnh mang đến dòng sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý - “luxury but affordable” của C-Holdings đã được minh chứng rõ nét và tin cậy đối với đông đảo khách hàng.

Hai dự án kể trên đều nhanh chóng “cháy hàng” với giá bán chỉ từ 25-31 triệu/m2, trong khi đó cộng đồng cư dân hiện hữu và tương lai đều nhận định rằng giá trị mà họ nhận được là “trên cả mong đợi”.

C-Sky View tạo tiếng vang trên thị trường với quỹ căn hộ cao cấp giá “bình dân” ngay sát TP.HCM

Dự án đầu tay của C-Holdings là C-Sky View tại phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; hiện là nơi an cư của gần 3.000 cư dân. Tại khu căn hộ này, cư dân được tận hưởng chuỗi tiện ích cao cấp hiếm gặp tại các dự án trong tầm giá với bể bơi 600m2, bể sục Jacuzzi, công viên cây xanh, phòng gym, spa, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em, chòi thư giãn và tắm nắng, phòng đọc sách…

Không dừng lại ở việc trao tổ ấm hoàn thiện, đầy đủ tiện ích và pháp lý hoàn chỉnh tới khách hàng, ngay cả khi dự án đã bàn giao, C-Holdings còn thể hiện sự tận tâm trong nỗ lực kiến tạo cộng đồng cư dân gắn kết, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho cư dân thông qua các dịch vụ hậu mãi và công tác quản lý vận hành.

Đến C-Sky View vào những ngày cuối tuần dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng tiếng cười con trẻ từ các lớp học như vẽ tranh, đàn piano, tiếng anh hay bơi lội...Đặc biệt chuỗi hoạt động cộng đồng này được tổ chức định kỳ, xuyên suốt và hoàn toàn miễn phí. Đây chính là nét văn hóa tạo nên giá trị khác biệt tại các dự án thuộc hệ sinh thái bất động sản “C”.

Một cộng đồng bền vững, hạnh phúc đã được C-Holdings xây dựng tại C-Sky View

Chị Trần Kim Phụng (32 tuổi, nhân viên ngân hàng) hiện cùng chồng và hai con sống tại căn hộ C-Sky View chia sẻ: “Sau nhiều năm tìm kiếm cơ hội mua nhà ở Sài Gòn, cuối cùng gia đình tôi cũng tìm được tổ ấm như mong đợi, cách nơi làm việc chỉ khoảng 40 phút di chuyển. Không chỉ là một căn hộ mà vợ chồng tôi có đủ khả năng chi trả, đây còn là nơi cư dân được lắng nghe và đáp ứng chu đáo mọi nhu cầu với những giá trị vượt mong đợi”.

Nối tiếp hành trình hiện thực hoá giấc mơ an cư cho người trẻ

Sau thành công vang dội của tòa tháp căn hộ C-Sky View, dự án The Maison cách đó không xa tiếp tục được ra mắt trong sự đón đợi của đông đảo khách hàng.

Minh chứng, chỉ sau 3 tháng mở bán, 90% căn hộ The Maison đã có chủ sở hữu, thông qua đó thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng của C-Holdings với những điểm khác biệt: giá cả hợp túi tiền - giá trị vượt mong đợi, pháp lý và tiến độ đảm bảo, không ngừng nỗ lực đem lại trải nghiệm sống thoải mái cho cư dân.

Tại The Maison, mục tiêu kiến tạo “ngôi nhà nghỉ dưỡng” của chủ đầu tư tiếp tục được thể hiện qua sự chăm chút từ chất lượng căn hộ - công trình tới chuỗi tiện ích đa dạng và luôn được cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của cư dân như: trạm sạc xe điện và spa ô tô, sảnh đón, phòng họp hội nghị, hồ bơi vô cực, gym - spa - sauna, hệ thống an ninh 24/7, không gian vui chơi cho trẻ em…

Được biết, để kiến tạo nên chuỗi sản phẩm chất lượng, nhận được sự hài lòng từ cộng đồng cư dân sử dụng, từ những ngày đầu khởi nghiệp, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cùng gia đình đã chuyển từ nhà riêng tới căn hộ để sinh sống, thực tế trải nghiệm. Từ đó hiểu thêm những tiện ích nào, nhu cầu gì là thật sự cần thiết và mang đến một không gian sống được trau chuốt tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Nhờ đó, dù đang trong giai đoạn chuẩn bị bàn giao nhưng chất lượng dự án và không gian sống của The Maison vẫn được khách hàng tin tưởng nhờ bảo chứng “vàng” là chủ đầu tư C-Holdings cùng hành động tận tâm “chăm sóc cư dân C” đã được cộng đồng C-Sky View ghi nhận.

The Maison là lời giải cho bài toán khó tìm căn hộ “sang trong tầm giá” cho các gia đình trẻ

Đại diện C-Holdings cho biết từ tầm nhìn của người lãnh đạo, doanh nghiệp đặt mục tiêu cụ thể là đem đến hàng chục nghìn tổ ấm chất lượng cao với giá thành hợp lý cho các gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM nhưng thu nhập không “theo kịp” tốc độ tăng giá nhà ở tại thị trường này.

Vị này cũng hé lộ kế hoạch triển khai một dự án mới với hơn 1.200 căn hộ hạng sang vừa túi tiền ở phía Bắc TP.HCM, cách các quận nội thành chỉ khoảng 20-30 phút di chuyển.

“Tại đây, C-Holdings đang nghiên cứu ra mắt Quỹ hỗ trợ tiếp sức cho người trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Thấu hiểu sự khó khăn của các bạn trẻ trong giấc mơ an cư lạc nghiệp, với sự đồng hành của quỹ hỗ trợ này, dự kiến sẽ giúp khách hàng chỉ cần chi trả từ 3,9 triệu đồng/tháng để có thể sở hữu một căn hộ chất lượng cao”, vị lãnh đạo này cho biết.

Từ kinh nghiệm triển khai và nền tảng thành công của C-Sky View và The Maison, hứa hẹn đây sẽ là dự án thể hiện sự nâng cấp và hoàn thiện hơn mỗi ngày của dòng sản phẩm bất động sản thuộc hệ sinh thái “C”, tiếp nối sứ mệnh vì cộng đồng của vị doanh nhân trẻ Nguyễn Quốc Cường và nối dài triết lý nhân văn của C-Holdings.