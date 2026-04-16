Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4/2026.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên “Đối tác hợp tác chiến lược”. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện".

Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Quan hệ hai nước phát triển trên nhiều phương diện cho đến nay. Về chính trị: Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Hợp tác quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh: Trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng, Đối thoại chiến lược ngoại giao-an ninh-quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD (tăng 12,7%), nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỷ USD (tăng 8,1%); nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỷ USD, tăng 4,3%.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỷ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, tăng 34,7%. Nhập siêu của Việt Nam với Hàn Quốc có giá trị 10,6 tỷ USD.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện). Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Về hợp tác phát triển (ODA), Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 05 năm gần đây đạt hơn 500 triệu USD trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại. Về vốn vay ODA, Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM). Tháng 6/2023, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác Quỹ Xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 02 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam.

Về hợp tác lao động: Hai bên ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023 và gia hạn giai đoạn mới từ tháng 8/2025. Theo Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, tính đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động của ta được Hàn Quốc tiếp nhận theo Chương trình EPS, ngoài ra có 28.500 lao động thời vụ, 14.700 lao động tay nghề.

Về hợp tác khoa học công nghệ: hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc cấp Bộ trưởng. Hai bên đang tích cực hợp tác để tiếp tục triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn 2. Các tập đoàn lớn công nghệ cao của HQ cũng đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus,...

Về hợp tác du lịch: trong năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân: Tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc, tăng 30.000 người so với cùng kỳ năm 2024; trên 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn... Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1000 người; có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp.