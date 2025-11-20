Đóng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chiều 20/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won-shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đoàn đại biểu Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tiếp riêng Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won-shik và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn: vietnamplus
