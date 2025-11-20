Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won-shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)