Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chiều nay (30/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch Quốc hội) Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/9 - 5/10, ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Việt Nam - Cuba: Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã chia sẻ về tình hình mỗi nước và hoạt động của hai Quốc hội gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh Việt Nam 2/9 và hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (02/12/1960-02/12/2025), "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba"; tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với đất nước Cuba anh em; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu tích cực mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba anh em đã đạt được từ Đại hội VIII Đảng Cộng sản Cuba đến nay, vượt qua nhiều thách thức tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc và kiên định trên con đường xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ với đất nước và nhân dân Việt Nam về những khó khăn và hậu quả nặng nề của cơn bão số 9 và số 10 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Cuba chân thành cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, trong sáng cả về tinh thần và vật chất đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong những thời điểm nhiều thử thách, khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández trân trọng cảm ơn sự tham gia, hỗ trợ của đông đảo nhân dân Việt Nam và phong trào quyên góp, ủng hộ Cuba do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai, coi đây là biểu hiện của tình cảm đoàn kết sâu sắc và quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cho biết sẽ sử dụng khoản hỗ trợ đầy ý nghĩa này để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách nhất, phục vụ cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm trọng đại trong năm 2025; khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba hoàn toàn tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển

Hai nhà lãnh đạo đã rà soát tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng trên tinh thần "cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển"; nhất trí đánh giá sự phát triển sinh động và thực chất của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba thời gian qua trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thể hiện mối quan hệ "mẫu mực" giữa hai nước trong quan hệ quốc tế.

Thanh thiếu niên Việt Nam chào đón hai Chủ tịch Quốc hội.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, đoàn kết gắn bó tin cậy giữa hai nước đã đạt mức độ phát triển mới, sâu sắc và thực chất trên cả ba kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân thông qua hai chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 9/2024 và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel tháng 9/2025.

Quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư có bước chuyển vượt bậc, trong các lĩnh vực thiết yếu đối với nền kinh tế Cuba, theo hướng thực chất và hiệu quả, triển khai bước đầu thành công một số dự án hợp tác quan trọng, phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của mỗi bên trong các lĩnh vực nông nghiệp - lương thực, công nghệ sinh học - dược phẩm, năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và giữa các cấp Trung ương đến địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đa dạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez tại hội đàm.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp được củng cố, tăng cường thông qua việc trao đổi thường xuyên và linh hoạt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ở nghị viện các cấp về tổ chức hoạt động của Quốc hội, xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực thi pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí thời gian tới tiếp tục hỗ trợ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ chế chính trị - ngoại giao, kinh tế-thương mại và quốc phòng song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước; tạo điều kiện và giám sát triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm đã thống nhất; đồng thời cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng khác như du lịch, viễn thông, chuyển đổi số....

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước và hai Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật, triển khai các quyết sách lớn của Đảng trong Kỷ nguyên mới, chuẩn bị và triển khai hiệu quả Đại hội Đảng của Việt Nam và Cuba trong năm 2026; chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý tài chính, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác hai Quốc hội cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández phát biểu tại cuộc hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cùng tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức nhân dân, địa phương duy trì quan hệ thường xuyên, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cam kết giữa Lãnh đạo hai nước, cùng thúc đẩy các phương thức hợp tác mới, chú trọng hiệu quả thực chất, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ tốt mẫu mực Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới.

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi đến Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro Ruz và các Lãnh đạo Cấp cao Cuba. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez đã mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Cuba, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Sáng mai (1/10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba.