'Biến hóa' tiếng Việt: Từ nào càng bớt chữ cái, càng lộ diện các loài khác nhau?

Những câu đố chơi chữ bằng tiếng Việt thường thu hút sự quan tâm bởi sự ngắn gọn nhưng đòi hỏi người đọc phải suy luận. Chỉ cần thay đổi hoặc lược bớt một chữ cái, nghĩa của từ có thể chuyển sang một nội dung hoàn toàn khác.

Một câu đố đang được nhiều người chia sẻ đặt ra thử thách thú vị: Từ tiếng Việt nào để nguyên là con vật, bỏ một chữ vẫn là con vật, bỏ thêm chữ nữa vẫn là con vật?

Thoạt nghe, nhiều người cho rằng đây là câu hỏi khá khó bởi việc lược bớt chữ thường khiến từ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ theo hướng tên các loài vật quen thuộc, lời giải sẽ dần được hé lộ.

Bạn có đoán được đây là từ tiếng Việt nào?

Khi giữ nguyên là “công”, từ này có thể gợi đến chim công, một loài chim nổi bật với bộ lông sặc sỡ.

Nếu bỏ chữ “c”, từ còn lại là “ông”, trong cách nói dân gian đôi khi được dùng để chỉ ong – loài côn trùng quen thuộc.

Tiếp tục bỏ chữ “ô”, còn lại “ng”, thường được liên tưởng đến cách gọi rút gọn trong một số câu đố chơi chữ.

Dù cách lý giải có thể khác nhau tùy theo cách tiếp cận, câu đố vẫn cho thấy sự linh hoạt và phong phú của tiếng Việt khi chỉ cần thay đổi hoặc lược bớt chữ cái, ý nghĩa có thể biến đổi.

Những câu đố dạng này thường được chia sẻ rộng rãi bởi tính giải trí cao, đồng thời giúp người đọc khám phá thêm nét thú vị của tiếng Việt trong đời sống hằng ngày.