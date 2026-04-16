SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, an toàn tài chính

Trong bối cảnh ngân hàng số ngày càng phát triển, gửi tiết kiệm trực tuyến đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ sự tiện lợi và linh hoạt. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB), khách hàng có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm online, chủ động lựa chọn kỳ hạn, theo dõi lãi suất và quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi. Chính trải nghiệm nhanh chóng và minh bạch này đã thúc đẩy xu hướng chuyển dịch từ tiết kiệm truyền thống sang tiết kiệm số.

Mã bảo mật mang đến sự an tâm, tiện lợi cho khách hàng.

Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là nhu cầu bảo mật ngày càng cao để tránh các rủi ro do lộ thông tin đăng nhập/OTP, cài đặt ứng dụng độc hại, hoặc truy cập liên kết giả mạo (phishing)... Thấu hiểu điều đó, SeABank đã phát triển và ra mắt tính năng “Mã khoá bảo mật cho tiền gửi online”, một giải pháp bảo vệ đa tầng, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối với khoản tiền gửi trực tuyến của mình.

Theo đó, khi kích hoạt tính năng, khách hàng sẽ tự thiết lập một mã khóa bí mật riêng biệt để bảo vệ sổ tiết kiệm. Mã khóa này chỉ do chủ tài khoản nắm giữ và là điều kiện bắt buộc để thực hiện rút tiền hoặc tất toán. Ngay cả trong trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, khoản tiết kiệm vẫn được bảo vệ an toàn nếu không có mã số bảo mật.

Đây là bước tiến nổi bật khi lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng trao quyền chủ động bảo vệ tiền gửi trực tiếp cho khách hàng thông qua cơ chế bảo mật cá nhân hóa.

Không dừng lại ở đó, ngoài việc dùng tính năng mã khoá bảo mật cho tiền gửi, SeABank còn áp dụng tính năng sinh trắc học khi rút tiền/tất toán tiền gửi tiết kiệm online. Sự kết hợp này tạo nên “công nghệ kép”, giúp nâng cao khả năng phòng vệ trước các rủi ro an ninh tài chính trong môi trường số.

Tính năng cũng được thiết kế linh hoạt theo vòng đời khoản tiền gửi. Với các khoản tiết kiệm tự động gia hạn cả gốc và lãi, cơ chế bảo mật sẽ tiếp tục được duy trì mà không thay đổi mã khóa. Trong trường hợp không gia hạn, tính năng sẽ tự động kết thúc vào ngày đáo hạn và khách hàng nhận toàn bộ gốc, lãi theo quy định.

Nhằm đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng, SeABank đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ trong trường hợp quên mã khóa. Cụ thể, khách hàng có thể đến trực tiếp quầy giao dịch SeABank để được xác minh và hỗ trợ xử lý nhanh chóng. Bên cạnh đó, tổng đài 1900 555 587 luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc, đảm bảo hỗ trợ kịp thời trong mọi tình huống.

Với việc tiên phong triển khai tính năng “Mã Khoá bảo mật cho tiền gửi online”, SeABank không chỉ nâng cao tiêu chuẩn an toàn mà còn khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, trao quyền chủ động kiểm soát và bảo vệ tài sản trong kỷ nguyên ngân hàng số.