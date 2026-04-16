10.000 căn hộ HH Linh Đàm chưa có sổ đỏ: Được chọn lấy lại tiền hoặc đổi nhà mới

Phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa triển khai phát “phiếu thu thập thông tin” để lấy ý kiến người dân mua căn hộ tại các tòa VP3, VP5 và các toà khu chung cư HH Linh Đàm về phương án xử lý sai phạm của chủ đầu tư.

Trong phiếu, hai phương án chính được đưa ra gồm: Trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua; Được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn tiếp tục thể hiện mong muốn căn hộ được cấp sổ đỏ. Cư dân cũng đề nghị cơ quan chức năng tổ chức buổi trao đổi trực tiếp, lắng nghe đầy đủ ý kiến thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Người dân ở tại 10.000 căn hộ HH Linh Đàm được lấy ý kiến chọn trả nhà lấy lại tiền hoặc đổi nhà mới.

Khu chung cư HH Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đi vào hoạt động từ năm 2015 với tổng số khoảng 10.000 căn hộ. Hiện tại, đây là một trong những tổ hợp chung cư đông dân nhất của thành phố với ước tính khoảng 40.000 cư dân đang sinh sống ở 4 tổ hợp tòa nhà (HH1, HH2, HH3, HH4).

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Dù vậy đến nay, tổ hợp này vẫn chưa thể cấp sổ đỏ do các sai phạm của chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ hàng loạt vi phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Cụ thể, công trình được phê duyệt tối đa 27 tầng nhưng thực tế đã xây dựng vượt từ 9 đến 14 tầng, với nhiều tòa cao tới 36 - 41 tầng.

Không chỉ vi phạm quy hoạch, dự án còn tồn tại nhiều sai phạm khác như chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thậm chí khởi công khi chưa được cấp phép xây dựng.

Được biết, trong quá trình thực hiện dự án, việc chủ đầu tư tự ý điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao tầng và chuyển đổi công năng từ văn phòng sang căn hộ lưu trú mật độ cao đã phá vỡ Quy hoạch chi tiết 1/500. Những sai phạm này không chỉ gây hệ lụy về hạ tầng mà còn không đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn công trình và phòng cháy, chữa cháy, trực tiếp dẫn đến việc ách tắc thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Do dự án chưa hoàn tất thủ tục hoàn công và nghĩa vụ tài chính, cơ quan chức năng không có cơ sở để cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ). Điều này làm phát sinh các giao dịch "ngầm" (chuyển nhượng qua hợp đồng ủy quyền, viết tay), gây khó khăn cho việc quản lý biến động đất đai. Việc đăng ký thường trú, tạm trú và thực hiện các quyền lợi về giáo dục, y tế của cư dân tại các dự án này cũng gặp rất nhiều khó khăn.