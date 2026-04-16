Uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS Vũ Thị Huế - Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, nước đỗ đen là loại đồ uống dân gian rất phổ biến vào mùa hè tại Việt Nam. Việc uống nước đỗ đen đem đến những lợi ích cho sức khỏe được đông y lẫn dinh dưỡng học hiện đại chứng minh.

Trong đông y, đỗ đen xanh lòng được đánh giá có tính mát hơn so với loại đỗ đen thường. Trong đỗ đen chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp hỗ trợ chuyển hóa lipid và đường huyết, tăng lợi khuẩn đường ruột.

Đỗ đen theo đông y vị ngọt, tính hàn. Bên cạnh đó đỗ đen tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy (làm mát, lợi tiểu nhẹ), giải độc, bổ thận âm – dưỡng huyết, nhuận trường. Vì vậy, người có tính lạnh, hay tiêu chảy, lạnh bụng nên cân nhắc hoặc không nên dùng đỗ đen.

Có nên uống nước đỗ đen, nước đỗ đen rang hàng ngày? Theo ThS Vũ Thị Huế, uống nước đỗ đen hàng ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên lạm dụng và thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước đỗ đen. Liều lượng khuyến cáo là 100–150 ml/lần nên uống 1–2 lần/ngày, dùng như nước giải khát, không thay thế hoàn toàn nước lọc.

Uống nước đỗ đen rang với lượng vừa đủ rất tốt cho sức khỏe

Những điều cần lưu ý khi uống nước đỗ đen rang

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, nước đỗ đen rang tuy tốt cho sức khỏe nhưng khi uống cần lưu ý những điều sau:

- Không uống nước đỗ đen khi cơ thể bị cảm lạnh vì đỗ đen có tính hàn, dễ gây tiêu chảy do lạnh bụng và làm cho tình trạng cảm lạnh trầm trọng hơn.

- Không uống nước đỗ đen nếu đang tiêu hóa kém.

- Không dùng nước đỗ đen để uống thay nước lọc để tránh làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

- Không dùng nước đỗ đen để uống thuốc vì nó làm cản trở quá trình hấp thụ chất trong thuốc, khiến thuốc bị giảm tác dụng và thậm chí còn gặp phải tác dụng phụ.

- Không uống nước đỗ đen cùng với canxi, kẽm và sắt vì đỗ đen có nhiều phytate có thể làm giảm hấp thu khoáng chất.