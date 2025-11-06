Đất Đỏ - điểm đến chiến lược giữa 'tâm mạch' kết nối vùng

(VTC News) -

Nếu ví vùng Đông Nam Bộ là “đầu tàu” kinh tế của cả nước, thì Đất Đỏ - xã ven biển TP.HCM đang khẳng định vai trò “mắt xích vàng” trong chuỗi kết nối hạ tầng và phát triển vùng. Nằm ở vị trí trung tâm giao thoa, Đất Đỏ chỉ cách Hồ Tràm 15 phút, sân bay quốc tế Long Thành 40 phút và TP.HCM hơn 60 phút di chuyển.

Từ lợi thế đó, Đất Đỏ đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ khi liên tiếp đón nhận các dự án hạ tầng hàng tỷ USD - những “đòn bẩy” chiến lược mở rộng không gian phát triển và định hình lại diện mạo kinh tế vùng ven biển Nam Bộ.

Hạ tầng tỷ đô - đòn bẩy cho sự bứt phá

Trước hết, sân bay quốc tế Long Thành - dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 336.630 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ USD) đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hơn 14.000 kỹ sư, công nhân và 3.000 thiết bị đang thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào tháng 12/2025 và khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Một góc xã Đất Đỏ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Vũ Tân)

Khi hoàn thành, sân bay Long Thành có công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách/năm, tương đương 1/3 công suất Tân Sơn Nhất, trở thành “trái tim giao thương” mới của Đông Nam Bộ. Đất Đỏ cùng các đô thị vệ tinh như Bà Rịa, Phú Mỹ sẽ là những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách, hàng hóa và đầu tư đổ về.

Bên cạnh đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km với tổng vốn đầu tư 17.837 tỷ đồng đang được tăng tốc thi công. Riêng đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km đã thông xe kỹ thuật từ tháng 4/2025, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ Xuân ra cảng Cái Mép - Thị Vải.

Hai đoạn còn lại qua Đồng Nai đang được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong năm 2025, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành đưa vào vận hành. Khi tuyến cao tốc này thông suốt, quãng đường từ TP.HCM đến Đất Đỏ chỉ còn khoảng 1 giờ, mở ra hành trình liền mạch giữa trung tâm kinh tế - sân bay - cảng biển - du lịch ven biển.

Không chỉ vậy, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm (42 km, tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng) đang được TP.HCM và các địa phương hoàn thiện hồ sơ, dự kiến khởi công trong quý I/2026. Tuyến này giúp hình thành trục kết nối mới giữa khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm du lịch Hồ Tràm - Long Hải - Đất Đỏ, tạo động lực tăng trưởng vượt bậc cho du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Song song, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Lộc An - Bình Châu dài gần 65 km cũng đang được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp lên quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư giai đoạn 2024-2030 khoảng 7.000 tỷ đồng, hướng tới trở thành “cung đường ven biển đẹp nhất miền Nam”.

Những công trình này đang tái cấu trúc không gian phát triển toàn vùng, đưa Đất Đỏ vào vị trí “trung tâm kết nối” giữa tam giác tăng trưởng TP.HCM - Long Thành.

Đất Đỏ - vùng đất của du lịch xanh và nghỉ dưỡng cao cấp

Đất Đỏ không chỉ được biết đến với lợi thế hạ tầng, mà còn sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và khí hậu ôn hòa quanh năm. Với đường bờ biển dài hơn 10 km, nơi đây hội tụ những bãi biển đẹp như Lộc An, Phước Hải, Long Mỹ - được đánh giá là một trong những vùng biển sạch và yên bình nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lượng khách nội địa đến Đất Đỏ đang tăng mạnh nhờ các mô hình home resort, farmstay và du lịch cộng đồng đang phát triển nhanh.

Năm 2024, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đón hơn 15,2 triệu lượt khách, trong đó hơn 40% chọn các điểm đến ven biển Đất Đỏ, Hồ Tràm và Long Hải. Doanh thu du lịch đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Đặc biệt, lượng khách nội địa đến Đất Đỏ đang tăng mạnh nhờ các mô hình home resort, farmstay và du lịch cộng đồng đang phát triển nhanh.

Bên cạnh lợi thế về biển, Đất Đỏ còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn, hồ tự nhiên và tài nguyên khoáng sản phong phú, nền tảng lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng và du lịch trải nghiệm.

Hiện toàn Đất Đỏ có hơn 40 cơ sở lưu trú du lịch với gần 1.200 phòng nghỉ, cùng hàng chục homestay và khu nghỉ dưỡng tư nhân đang được đầu tư mở rộng. Các dự án lớn như Khu du lịch Lộc An - Hồ Tràm, Khu nghỉ dưỡng Paradise Long Hải, Khu đô thị ven biển Phước Hải… đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần định hình diện mạo mới cho vùng ven biển Đất Đỏ.

Phát triển kinh tế biển và đầu tư bền vững

Đất Đỏ có diện tích tự nhiên hơn 18.900 ha, dân số gần 80.000 người, trong đó hơn 60% lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch và khai thác hải sản. Mỗi năm, sản lượng khai thác thủy sản đạt khoảng 32.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt hơn 150 triệu USD.

Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2025 - 2030, huyện Đất Đỏ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10-11%/năm, trong đó dịch vụ - du lịch chiếm 50% cơ cấu kinh tế, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 25%, còn lại là công nghiệp và xây dựng.

Lễ hội Diều khổng lồ tổ chức tại Đất Đỏ.

Huyện cũng đang triển khai 10 dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm nâng cấp đường 44B, đường ven biển Phước Hải - Lộc An, và hệ thống thoát nước - chỉnh trang đô thị Đất Đỏ. Cùng với đó, chính quyền địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn và các dự án năng lượng tái tạo như điện gió ven biển, điện mặt trời mái nhà.

Nhờ hội tụ vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn thiện và chính sách mở cửa, Đất Đỏ đang trở thành “điểm đến vàng” của giới đầu tư. Trong giai đoạn 2023 - 2025, địa phương đã thu hút hơn 40 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 30.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn từ các tập đoàn như Hưng Thịnh, Novaland, FLC, Danh Khôi, DIC Group…

Nhờ định hướng rõ ràng, Đất Đỏ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, vừa phát huy giá trị bản sắc địa phương, vừa hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của khu vực.