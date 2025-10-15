Vũng Tàu: Hành trình vươn mình thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế

(VTC News) -

Sức sống mới từ biển xanh và khát vọng vươn tầm

Tối cuối tuần, đông đảo du khách thong dong trên tuyến đường ven biển Thùy Vân. Ánh sáng lung linh từ Tháp Tam Thắng phản chiếu xuống mặt biển, từng nhóm bạn trẻ hào hứng “check-in”, các gia đình dạo bước trên vỉa hè rộng thoáng, tận hưởng làn gió biển mát lành.

Vũng Tàu hôm nay đang thay đổi từng ngày. Từ một “điểm nghỉ dưỡng cuối tuần” quen thuộc của người Sài Gòn, phường Vũng Tàu (TP.HCM) đã vươn mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị du lịch biển hiện đại, văn minh và đẳng cấp quốc tế. Đây không chỉ là khát vọng, mà còn là lời khẳng định vị thế mới của địa phương trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Nhắc đến Vũng Tàu, Bãi Sau luôn là điểm đến nổi tiếng, đặc biệt vào dịp lễ, Tết khi mỗi ngày đón hàng trăm nghìn lượt khách. Nhưng chỉ trong hai năm trở lại đây, Bãi Sau đã thực sự “lột xác” nhờ dự án chỉnh trang toàn diện tuyến đường Thùy Vân - con đường ven biển được mệnh danh là đẹp nhất cả nước.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM. (Ảnh: Ngọc Giang)

Trước kia, Thùy Vân chỉ đơn thuần là tuyến đường dọc biển với hàng quán tạm bợ, hạ tầng xuống cấp. Giờ đây, nơi này trở thành đại lộ xanh sạch với vỉa hè rộng rãi, hàng cây phủ bóng, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật kết hợp cùng cảnh quan biển nên thơ.

Không gian công cộng được tổ chức lại hợp lý với quảng trường biển, lối đi bộ dọc bãi cát, khu thể thao giải trí ven biển. Nhờ đó, Thùy Vân không chỉ là điểm tắm biển, mà đã trở thành “trái tim” của du lịch phường Vũng Tàu - nơi du khách có thể tản bộ, tham gia sự kiện cộng đồng hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành mỗi buổi tối.

Chị Hoàng Thanh Nga (43 tuổi, quê Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi từng đến Vũng Tàu nhiều lần, nhưng lần này thật sự bất ngờ. Bãi Sau sạch hơn, văn minh hơn, không còn cảnh hàng quán chen chúc. Đường Thùy Vân mới rộng thoáng, buổi tối đi bộ rất dễ chịu. Vũng Tàu giờ khác hẳn, hiện đại và thân thiện hơn nhiều”.

Sự thay đổi này không chỉ làm đẹp diện mạo đô thị, mà còn tạo lực đẩy để nâng cao sức hút du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Vũng Tàu hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Song song với việc chỉnh trang hạ tầng, Vũng Tàu đã kiến tạo một công trình biểu tượng: Tháp Tam Thắng, toạ lạc ngay trung tâm quảng trường Bãi Sau.

Ban ngày, công trình nổi bật giữa khung cảnh biển xanh cát trắng; khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn LED nghệ thuật biến Tháp Tam Thắng thành điểm nhấn lung linh, thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan và chụp ảnh.

Tháp Tam Thắng không chỉ góp phần làm giàu cảnh quan, mà còn mang ý nghĩa quảng bá thương hiệu du lịch Vũng Tàu, tạo thêm dấu ấn đặc trưng trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Thách thức giữ chân du khách

Mặc dù sở hữu lợi thế hiếm có, cảnh quan đẹp, khí hậu dễ chịu - nhưng thời gian lưu trú trung bình của khách tại Vũng Tàu vẫn chưa cao.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản, số đêm lưu trú trung bình của khách tại Đà Nẵng là 2,3 đêm; Nha Trang là 2,5 đêm; trong khi Vũng Tàu chỉ đạt 1,9 đêm. Nguyên nhân chủ yếu là do sản phẩm du lịch còn thiếu tính kết nối, chưa có nhiều dịch vụ chất lượng cao để níu chân du khách.

Quảng trường và Tháp Tam Thắng lung linh sắc màu về đêm. (Ảnh: Hải Triều)

“Có bãi biển đẹp thôi chưa đủ. Để giữ chân du khách, chúng ta cần thêm các sản phẩm đặc sắc: Từ thể thao biển, giải trí, văn hóa đến du lịch y tế. Đây là hướng đi có thể mang lại nguồn thu lớn và bền vững”, ông Bản nhấn mạnh.

Thực tế, Vũng Tàu có tiềm năng lớn để phát triển du lịch y tế. Việc chuyển đổi Bệnh viện Lê Lợi cũ thành bệnh viện nghỉ dưỡng đang được nghiên cứu, hứa hẹn mở ra dịch vụ mới, đón dòng khách trung - cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Nỗ lực chỉnh trang hạ tầng, nâng cấp dịch vụ và quảng bá thương hiệu du lịch đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đón hơn 15,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 12% so với 2022.

Doanh thu du lịch đạt khoảng 17.600 tỷ đồng, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Riêng 8 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đón khoảng 11,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 13.000 tỷ đồng (Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu).

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của Vũng Tàu, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong hành trình nâng tầm thương hiệu.

Khát vọng đô thị du lịch quốc tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã đề ra ba khâu đột phá quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng phường Vũng Tàu “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện”.

Với lợi thế đặc thù, vừa có biển, có núi, có rừng cảnh quan đô thị, vừa sở hữu nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, phường Vũng Tàu được xác định là một trong những địa phương quan trọng trên tuyến du lịch TP.HCM.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đặt quyết tâm xây dựng đô thị du lịch thông minh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thương mại, nghỉ dưỡng để đưa Vũng Tàu sánh vai với nhiều thành phố du lịch nổi tiếng trong khu vực.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản. (Ảnh: Ngọc Giang)

Ông Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên định phương châm đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, chính quyền vì nhân dân phục vụ, để Vũng Tàu trở thành thương hiệu du lịch xanh, đẳng cấp quốc tế”.

Nếu như cách đây một thập kỷ, nhiều người vẫn coi Vũng Tàu là điểm đến ngắn ngày, chủ yếu để tắm biển và ăn hải sản, thì nay hình ảnh ấy đang dần thay đổi.

Du khách đến Vũng Tàu giờ có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng hơn: Từ dạo bộ trên đại lộ Thùy Vân, tham quan Tháp Tam Thắng, tham gia sự kiện cộng đồng, thưởng thức ẩm thực địa phương, đến du lịch sinh thái, leo núi hay tham quan các di tích văn hóa - lịch sử.

Trong mắt du khách quốc tế, Vũng Tàu cũng đang dần khẳng định sức hút mới: Một đô thị biển hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa bản địa.

Những bước đi táo bạo trong chỉnh trang hạ tầng, kiến tạo biểu tượng và nâng cấp dịch vụ chỉ là khởi đầu. Để Vũng Tàu thực sự trở thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế, địa phương cần tiếp tục: Đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm du lịch chất lượng cao;

Phát triển mô hình du lịch xanh, thông minh, bền vững.Kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, y tế, thể thao biển; Tăng cường quảng bá hình ảnh trên thị trường quốc tế, kết nối tour tuyến với các đô thị lớn trong khu vực.

Với khát vọng vươn tầm và sự đồng lòng của chính quyền - Nhân dân - doanh nghiệp, một Vũng Tàu hiện đại, văn minh, thân thiện chắc chắn sẽ không còn là viễn cảnh xa vời. Trong tương lai gần, khi nhắc đến du lịch biển Đông Nam Á, du khách quốc tế sẽ nhớ ngay đến Vũng Tàu - đô thị biển đầy sức sống, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.