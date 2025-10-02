Danh tính người đàn ông chết trong nhà trọ ở Gia Lai

(VTC News) -

Tối 2/10, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng sau khi khám nghiệm hiện trường đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông đang phân hủy tại một nhà trọ trên địa bàn vào sáng cùng ngày. Đó là ông T.T.P. (sinh năm 1973, quê ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Địa phương cũng đã liên hệ được với gia đình ông P. "Chiều nay, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể ông P. được bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự", ông Nguyễn Thái Diễn thông tin.

Hiện trường phát hiện thi thể ông T.T.P. (Ảnh: SOS115)

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 7h45 ngày 2/10, người dân sống cạnh phòng trọ trên đường Tây Sơn (quốc lộ 1D, thuộc khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc) nghe mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ bị khóa trái.

Thấy nhiều dấu hiệu bất thường, người dân và chủ nhà trọ cùng nhau phá cửa thì phát hiện thi thể người đàn ông trên nệm ở giữa phòng, đang trong quá trình phân hủy nên trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Người dân sống gần nhà trọ cho biết, nạn nhân đã không rời khỏi phòng khoảng 2-3 ngày trước khi sự việc được phát hiện. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng thông tin, ông P. rời nhà đi từ năm 2015, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tin tức.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.T.P.