Danh sách U23 Việt Nam mới nhất: Sao trẻ vừa ghi bàn tạm thời bị gạch tên

(VTC News) -

Chiều 4/1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách cầu thủ của 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Giải đấu khai mạc ngày 6/1. Danh sách đăng ký gồm 23 cầu thủ của U23 Việt Nam không có tên Nguyễn Lê Phát, người vừa ghi bàn trong trận giao hữu gặp U23 Syria cách đây ít ngày.

Nguyễn Lê Phát sinh năm 2007 là cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam. Anh được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bổ sung trước SEA Games 33 để thay thế Nguyễn Văn Trường (chấn thương). Cầu thủ của câu lạc bộ Ninh Bình không thi đấu phút nào trong hành trình giành huy chương vàng của U22 Việt Nam. Điều này không bất ngờ bởi huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tạm giữ Thanh Nhàn, loại Lê Phát.

So với lực lượng U22 Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 33, danh sách đăng ký của U23 Việt Nam có 3 sự thay đổi. Ngoài trường hợp Lê Phát, 2 cầu thủ khác vắng mặt là Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Tân (đều do chấn thương). Những cầu thủ được gọi bổ sung là Lê Văn Hà, Bùi Vĩ Hào và Phạm Đình Hải.

Tuy nhiên, đây chưa phải danh sách đăng ký cuối cùng của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể điều chỉnh lựa chọn trước cuộc họp kỹ thuật ngày mai (5/1). Vấn đề nhà cầm quân người Hàn Quốc cần cân nhắc là tình trạng chấn thương của Nguyễn Thanh Nhàn.

Cầu thủ ghi bàn quyết định ở trận chung kết SEA Games 33 gặp chấn thương trước trận đấu tập với U23 Syria. Ban huấn luyện U23 Việt Nam vẫn theo dõi tình hình hồi phục của cầu thủ này và tạm giữ tên Thanh Nhàn trong danh sách đăng ký với LĐBĐ châu Á.

Danh sách cầu thủ U23 Việt Nam mới nhất

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Phạm Đình Hải (Hà Nội), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).