Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 23/8 đến 29/8

Từ ngày 23/8 đến 29/8, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 300 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Đoàn Tăng Chiến trong bài viết “Gia đình nhỏ khốn cùng khi chồng chấn thương sọ não, con thơ bệnh nặng”

- Bé La Nhật Hòa trong bài viết “Mẹ sinh thêm em bé để ghép tủy cứu con trai mắc bệnh hiểm nghèo”

- Gia đình gia đình anh Nguyễn Văn Dũng trong bài viết “Cậu phụ hồ nhọc nhằn nuôi cháu teo não bị cha mẹ bỏ rơi”.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.