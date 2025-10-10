Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/9 đến 26/9

(VTC News) -

Từ ngày 20/9 đến 26/9, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 25 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Ông Lê Quang Trai trong bài viết “Bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi và tương lai bất định của hai trẻ thơ”

- Bé La Nhật Hòa trong bài viết “Mẹ sinh thêm em bé để ghép tủy cứu con trai mắc bệnh hiểm nghèo”

- Chị Võ Thị Mỹ Thoa trong bài viết “Chồng qua đời vì đột quỵ, vợ câm điếc bẩm sinh nhọc nhằn nuôi 3 con nhỏ”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/9 đến 26/9 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.