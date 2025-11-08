Đăng clip gây chia rẽ vùng miền, TikToker 'Dù Bầu Trời' bị bắt

(VTC News) -

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại Hà Nội), chủ tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời”, về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an TP.HCM, Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” đăng tải thường xuyên các video có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Đoàn Quốc Việt bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, do muốn “ăn theo”, bắt chước TikToker “Tàng Keng Ông Trùm” bị bắt trước đó và để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt cố ý đăng các video có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc tán phát các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân; gây chia rẽ vùng miền. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Điệp (30 tuổi, ngụ phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, là chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo thông tin ban đầu, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải nhiều video có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc gặp thiên tai, lũ lụt, đồng thời xúc phạm người dân miền Nam bằng ngôn từ miệt thị, kỳ thị, phản cảm, gây bức xúc dư luận và làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc.