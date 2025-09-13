Dàn xe tăng T-90S, T-62, T-54B hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước

Tại khu trưng bày ngoài trời của triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), dàn xe tăng hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân. Những chiếc xe tăng T-90S, T-62 và T-54B được hàng vạn du khách chen chân chiêm ngưỡng, lưu giữ hình ảnh.
Nổi bật nhất là chiếc T-90S - dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, sở hữu hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cao. Đây cũng là khí tài tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Xe tăng T-90S có kíp xe gồm 3 người; trọng lượng 46,5 tấn; chiều dài 9,67 m; chiều rộng 3,78 m; chiều cao 2,86 m.
Về hỏa lực, xe tăng T-90S được trang bị pháo cỡ nòng trơn 125 mm, nạp đạn tự động hoặc bằng tay, cơ số đạn 42 viên, tốc độ bắn 8 phát/phút. Các loại đạn pháo được trang bị trên xe là đạn xuyên vượt tốc, đạn xuyên, đạn nổ phá, đặc biệt là đạn tên lửa có điều khiển bắn qua nòng pháo.
"Tôi chỉ biết đến xe tăng qua sách vở và phim ảnh, nay được tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự đồ sộ, vững chãi của nó. Đặc biệt, khi đứng gần chiếc T-90, tôi cảm nhận được sự hiện đại và sức mạnh của quân đội ta. Đây là trải nghiệm đáng nhớ, nên tôi tranh thủ chụp thật nhiều ảnh để khoe với bạn bè”, ông Nguyễn Hải, ở Hà Nội chia sẻ.
Bên cạnh xe tăng T-90S, cặp “cua đồng” T62 và T54B cải tiến cũng xuất hiện tại triển lãm.
Xe tăng T62 tại triển lãm.
"Tôi đưa gia đình tới tham quan triển lãm, trong đó có các cháu nhỏ. Tôi nghĩ trải nghiệm thực tế thế này sẽ khơi dậy cho các em niềm tự hào và tình yêu đất nước”, một du khách ở Nghệ An chia sẻ.
Xe tăng T-54B cải tiến tại triển lãm.
Theo Ban tổ chức, triển lãm lần này có sự tham gia của 28 bộ, ngành, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, quy mô lên tới 230 gian hàng, phủ kín diện tích rộng lớn. Riêng khu vực Bộ Quốc phòng được chia thành 8 khu trưng bày, trong đó mảng vũ khí trang bị thu hút đông đảo khách tham quan nhất.
Trong suốt hơn 10 ngày diễn ra, triển lãm đã ghi nhận hơn 6,6 triệu lượt khách, có ngày cao điểm vượt 1 triệu người.
Theo kế hoạch, lễ bế mạc triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra vào ngày 15/9.