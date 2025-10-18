Đóng

Dàn xe đặc chủng phun hóa chất 'tẩy độc' giữa biển bùn

(VTC News) -

Hàng loạt xe đặc chủng được huy động đến xã Trung Giã, Hà Nội phun hóa chất nhằm ‘tẩy độc’ cho khu vực ngập chìm trong biển bùn đất, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh.

Nguồn:
