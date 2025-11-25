Đại sứ Phạm Quang Vinh: Bằng MBA chuẩn AACSB là chìa khóa cạnh tranh toàn cầu

(VTC News) -

Sáng 25/11, tại tọa đàm “Tư duy quản trị Hoa Kỳ: Hành trang cho lãnh đạo doanh nghiệp”, nhiều chuyên gia đã cùng nhau phân tích những yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số hóa và hội nhập toàn cầu.

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Tư duy quản trị Hoa Kỳ: Hành trang cho lãnh đạo doanh nghiệp”.

Trao đổi tại tọa đàm, ông Phạm Quang Vinh - Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, thế giới đang chuyển mình rất nhanh. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu bằng cấp chất lượng quốc tế trở thành lợi thế cạnh tranh thiết yếu.

Ông Vinh nhấn mạnh rằng việc sở hữu bằng MBA đạt kiểm định AACSB (chuẩn chất lượng mà chỉ dưới 10% các trường trên thế giới đạt được) là lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường lao động toàn cầu.

“Mô hình giáo dục mà chúng ta đang bàn tới có thể trở thành một chìa khóa giúp các học viên mở ra tương lai của chính mình”, ông Vinh nhận định, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ tạo "cú hích" để nâng chuẩn giáo dục Việt Nam ngày càng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Tại tọa đàm, bà Alexandra Greig-Duarte – Viên chức Ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ quá trình hội nhập toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ. Bà cũng phân tích về mô hình hợp tác giáo dục (chương trình MBA định hướng tư duy quản trị số hợp tác giữa CU Denver và FSB) mang tính thực tiễn cao này:

Bà Greig-Duarte nhận định mô hình này là “sự kết hợp xuất sắc giữa nền giáo dục Hoa Kỳ – vốn nổi tiếng về tư duy thực tiễn, sáng tạo, với kinh nghiệm quản trị, năng lực công nghệ và cách tiếp cận thực chiến của FPT. Chúng tôi tin vào tương lai của Việt Nam. Đầu tư vào giáo dục, vào con người là lựa chọn đúng đắn nhất. Chúng tôi rất kỳ vọng rằng chương trình MBA này sẽ góp phần đào tạo ra những nhà lãnh đạo mới cho Việt Nam trong thời đại số", bà Alexandra Greig-Duarte nhấn mạnh.

Phân tích sâu hơn về nhu cầu đào tạo, ông Trần Quang Huy – Trưởng Ban đào tạo Viện Quản trị và Công nghệ FSB nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, khi công nghệ thay đổi nhanh chóng và môi trường kinh doanh biến động liên tục, việc đào tạo nhà quản trị trở thành yếu tố sống còn. Để thích ứng, nhà quản trị cần phát triển ba trụ cột chính: kiến thức, kỹ năng số và tư duy tiên phong.

Theo ông Huy, cơ sở đào tạo cần khuyến khích học viên bắt đầu học sớm, học qua công việc, ứng dụng công nghệ trong đào tạo và đổi mới phương pháp theo triết lý học tập kết nối. Mục tiêu cuối cùng là giúp nhà quản trị không chỉ nắm vững kiến thức và kỹ năng, mà còn biết ứng dụng chúng vào công việc, tạo ra giá trị thực tế và dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Theo ông Trần Quang Huy, chương trình MBA liên kết này hướng tới sự phát triển sự tự tin và khả năng đổi mới cho học viên, thông qua kiến thức và trải nghiệm thực tế.

Cuối buổi tọa đàm, chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) định hướng tư duy quản trị số đã được ra mắt. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Đại học Colorado Denver (CU Denver) – trường đạt kiểm định AACSB suốt 30 năm – và Viện Quản trị & Công nghệ FSB (FPT).

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một chương trình MBA chuẩn Mỹ được chuyển giao toàn bộ nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá để triển khai đào tạo tại Việt Nam.

Chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách địa lý và chi phí, rút ngắn hành trình của học viên Việt Nam trong việc tiếp cận tinh hoa quản trị quốc tế. Học viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội tham gia hệ sinh thái hơn 20.000 học viên và cựu học viên CU Denver – FPT, mở rộng mạng lưới hợp tác và cơ hội thăng tiến trên thị trường toàn cầu. Khóa học đầu tiên dự kiến khai giảng tháng 12/2025.