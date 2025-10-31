Đài RFA thông báo tạm ngừng hoạt động do Chính phủ Mỹ đóng cửa

Ngày 29/10, Đài châu Á Tự do (RFA) tại Mỹ thông báo sẽ tạm ngừng sản xuất do Chính phủ Mỹ ngừng tài trợ trong đợt đóng cửa kéo dài gần một tháng hiện nay.

Thông báo tạm ngừng hoạt động của RFA tiếng Việt.

Trong thông báo, RFA cho biết đài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất tin tức, bắt đầu từ ngày 31/10, lần đầu tiên kể từ khi phát sóng vào năm 1996.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của RFA Bay Fang cho biết quyết định này đồng nghĩa với việc số tiền còn lại có thể được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc cho nhân viên, những người sẽ chính thức bị sa thải.

Hồi tháng Ba, đài phát thanh này đã phải sa thải hoặc cho nghỉ việc tạm thời hơn 90% nhân viên, đồng thời giảm mạnh các chương trình sản xuất do bị Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm hầu hết ngân sách tài trợ cho các phương tiện truyền thông.

Mặc dù một số khoản cắt giảm đã được khôi phục sau khi RFA khiếu nại thành công tại tòa án nhưng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến RFA tiếp tục rơi vào khó khăn tài chính lớn./.