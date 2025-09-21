Đại học Quốc gia TP.HCM công nhận tín chỉ từ bậc THPT

(VTC News) -

Đại học Quốc gia TP.HCM mới đây đã đưa ra một số dự thảo quy định thí điểm trong công tác đào tạo, nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản và tạo sự đồng thuận trước khi ban hành chính thức.

Ba dự thảo quy định được Đại học Quốc gia TP.HCM đề cập bao gồm: xây dựng và triển khai khối học phần có thể công nhận, chuyển đổi tín chỉ; công nhận tín chỉ từ bậc THPT theo hình thức MOOC (Massive Open Online Course - khóa học trực tuyến mở đại chúng); đào tạo liên ngành.

Theo đó, quy định về khối học phần cho phép công nhận kết quả học tập giữa các chương trình trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sinh viên có thể chuyển đổi tín chỉ từ học phần hoặc vi học phần đã tích lũy sang chương trình khác theo hình thức toàn phần, một phần hoặc có điều kiện, tùy mức độ tương đương về nội dung và chuẩn đầu ra.

Trong khi quy định công nhận tín chỉ từ THPT qua MOOC tạo cơ hội học tập sớm cho học sinh. Học sinh THPT có thể học trước một số học phần đại học trên nền tảng trực tuyến của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc do cơ sở đào tạo tổ chức giảng dạy.

Kết quả học tập sẽ được xem xét công nhận tín chỉ nếu đạt yêu cầu đánh giá và nếu học sinh trúng tuyển vào một trường thành viên.

Với đào tạo liên ngành, các đơn vị thành viên có thể phối hợp xây dựng chương trình tích hợp, tổ chức giảng dạy và đồng cấp bằng. Mô hình này đòi hỏi minh bạch, tích hợp giữa các chuyên ngành và tuân thủ quy trình thống nhất, bao gồm cơ chế học phí và trách nhiệm pháp lý giữa các bên liên kết.

Bàn về các dự thảo nêu trên, PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhận định MOOC là hướng đi có ý nghĩa, nhưng cần gắn với vi học phần để tạo cơ sở pháp lý.

Khi MOOC được công nhận, sinh viên có thể tự chọn môn học. Việc này cũng phản ánh xu hướng lựa chọn của người học, giúp các trường thiết kế chương trình phù hợp và mở rộng mô hình liên trường.

Các đại biểu của Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đề xuất cơ chế đồng bộ công nhận vi học phần; quy định rõ hiệu lực giấy chứng nhận kết quả thi và việc công nhận tín chỉ cho học sinh THPT; xác định trách nhiệm giữa cơ sở chủ trì và phối hợp; đơn giản hóa thủ tục quy đổi môn học, xét duyệt qua hội đồng chuyên môn.

Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc top 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng đến năm 2045 nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới.