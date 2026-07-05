Cựu HLV Nam Định từ chức sau 18 ngày, rời đội bóng bất ổn nhất World Cup 2026

(VTC News) -

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) đưa tin ông Herve Renard từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tunisia. Thông tin này được chính nhà cầm quân người Pháp xác nhận trên tài khoản mạng xã hội chính thức của ông đêm qua (4/7, giờ Việt Nam).

Liên đoàn bóng đá Tunisia mong muốn giữ chân huấn luyện viên Herve Renard. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp quyết định xin từ chức chỉ sau đúng 18 ngày làm việc. Ông Renard được bổ nhiệm sau khi Tunisia sa thải huấn luyện viên Sabri Lamouchi ngay khi đội nhà mới thi đấu trận ra quân ở World Cup 2026.

Đội tuyển Tunisia thua 1-5 trước Thụy Điển trong trận ra quân. Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) sau nhiều bất đồng từ trước giải đã không còn sự kiên nhẫn và đưa ra quyết định thay tướng, bất chấp việc sa thải ông Lamouchi vướng phải chỉ trích từ người hâm mộ cũng như chính các cầu thủ.

HLV Herve Renard chia tay đội tuyển Tunisia.

Đại diện châu Phi thua cả 3 trận tại vòng bảng và là một trong những đội tuyển thi đấu tệ nhất tại World Cup 2026. Họ còn vướng vào rắc rối khi 8 cầu thủ dương tính với chất cấm – nghi do đến từ nguồn thực phẩm sử dụng tại Mexico.

Chiến lược gia này nhận khoảng 200 nghìn USD cho quãng thời gian ngắn dẫn dắt Tunisia theo hợp đồng tạm quyền. Theo một số nguồn tin từ Pháp, nhà cầm quân này cũng có kế hoạch khác và nhiều khả năng sẽ dẫn dắt đội tuyển Algeria.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Herve Renard là gương mặt không quá xa lạ. Trước khi tạo dựng danh tiếng ở các đội tuyển quốc gia, ông từng có thời gian làm việc tại V.League khi dẫn dắt Nam Định năm 2004. Dù dấu ấn chuyên môn khi đó không quá đậm nét, quãng thời gian này vẫn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp.

Quyết định gạch tên đội trưởng Văn Sỹ và đội phó Trung Kiên khỏi kế hoạch nhân sự đã khiến Renard vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cả cầu thủ và ban lãnh đạo. Kết quả là chiến lược gia người Pháp phải rời ghế chỉ sau hơn hai tháng, khi còn chưa kịp chỉ đạo trận đấu chính thức nào.

Vị HLV này đặc biệt thành công tại châu Phi. Ông từng đưa Zambia và Bờ Biển Ngà lên ngôi vô địch châu Phi, trở thành HLV đầu tiên đăng quang giải đấu này cùng hai đội tuyển quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, ông cũng giúp Maroc giành vé tham dự World Cup 2018.