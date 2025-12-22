Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm án

(VTC News) -

Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, sáng 22/1, HĐXX Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương.

Theo đó, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo về hình phạt của 12 bị cáo có đơn kháng cáo; sửa bản án sơ thẩm của TAND Tối cao tại Hà Nội về hình phạt đối với các bị cáo.

Cụ thể, HĐXX Toà phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc cũ 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 14 năm tù, giảm 2 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 12 năm tù, giảm 3 năm 6 tháng tù).

Cùng tội Nhận hối lộ, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù, giảm 2 năm tù).

Các bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có những bị cáo được HĐXX cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan tại phiên toà phúc thẩm.

Theo nhận định của HĐXX, xét thấy bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại giai đoạn xét xử phúc thẩm có xuất trình thêm các tài liệu mới, như có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình của bị cáo hiện nay đang rất khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận; bản thân bị cáo bị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, tiền sử nhồi máu não.

Theo HĐXX, bị cáo Lan đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Hiện nay, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, các bị cáo hoàn thành trách nhiệm đối với khoản nộp thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước.

Do xuất hiện tình tiết mới, HĐXX thấy có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo cũng đủ sức tác dụng răn đe, giáo dục tiền; đồng thời thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội.

Đối với bị cáo Lê Duy Thành, HĐXX nhận thấy tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo cũng xuất trình các tài liệu mới, trong đó có việc gia đình bị cáo có nhiều hoạt động thiện nguyện, bị cáo nhận được hàng nghìn đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có nhiều chữ ký của cán bộ, giáo viên, khu dân cư tại tỉnh Phú Thọ ghi nhận đóng góp trong quá trình công tác.

Đặc biệt, bị cáo có công trong việc vận động tổ chức các chuyến bay “0 đồng” đưa hơn 2.000 công dân Vĩnh Phúc từ tâm dịch COVID-19 về quê. Vợ bị cáo có đơn trình bày việc gia đình nuôi dưỡng con gái của liệt sĩ (được UBND xã xác nhận),…

Với các tình tiết giảm nhẹ mới thể hiện việc bị cáo chăm sóc, phụng dưỡng mẹ liệt sĩ, nuôi con gái liệt sĩ, nên bị cáo Thành được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo đúng quy định của pháp luật. HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo.

Với các bị cáo khác, HĐXX cũng đã xem xét và cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trong phần nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho rằng các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải; thừa nhận việc bị khởi tố, truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, một số bị cáo xin được hưởng án treo.

Cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh, bối cảnh phạm tội; căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi, vai trò, vị trí và nhân thân của từng bị cáo; áp dụng đúng, đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt phù hợp.

Đại diện VKS nhận định, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự (duy nhất bị cáo Cao Đại Nghĩa từng bị kết án nhưng đã được xóa án tích). Sau xét xử sơ thẩm, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và người dân nơi các bị cáo công tác, cư trú tiếp tục có văn bản, đơn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét ghi nhận thành tích để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án, nhiều bị cáo có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động, chiến đấu.

Theo đại diện VKS, toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính hoặc phải truy thu sung công quỹ đã được các bị cáo tác động gia đình phối hợp với bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn tự nguyện nộp lại.

Sau xét xử sơ thẩm, một số bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả như bị cáo Lê Duy Thành nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị sử dụng hai thửa đất mua của Nguyễn Văn Hậu để bán khắc phục hậu quả; nhiều bị cáo đã nộp án phí hình sự sơ thẩm.

Đại diện VKS cho rằng, nhiều bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn nguy hiểm cho xã hội; một số bị cáo giữ vai trò thứ yếu, số tiền hưởng lợi không lớn, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly khỏi xã h.ội mà giao cho địa phương quản lý, giáo dục là phù hợp, thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

Từ các phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận toàn bộ hoặc một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.