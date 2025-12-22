Công nghệ 22/12: ISRO phóng vệ tinh, Nhật Bản đầu tư AI

(VTC News) -

ISRO chuẩn bị phóng vệ tinh liên lạc thế hệ mới vào ngày 24/12

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ thực hiện một sứ mệnh quan trọng vào ngày 24/12, khi tên lửa LVM3 được giao nhiệm vụ đưa vệ tinh liên lạc thế hệ mới lên quỹ đạo. Đây là bước đi nhằm tăng cường năng lực hạ tầng viễn thông và hỗ trợ nhu cầu kết nối ngày càng cao của Ấn Độ.

Tên lửa LVM3, còn được gọi là GSLV Mk-III, là phương tiện phóng mạnh nhất của ISRO hiện nay, từng đảm nhận nhiều sứ mệnh lớn, bao gồm việc đưa tàu vũ trụ Chandrayaan-2 lên Mặt Trăng. Lần này, LVM3 sẽ mang theo một vệ tinh được thiết kế để cải thiện tốc độ truyền dữ liệu và mở rộng vùng phủ sóng.

Tên lửa LVM3 tại bệ phóng Sriharikota, sẵn sàng thực hiện sứ mệnh đưa vệ tinh BlueBird Block-2 lên quỹ đạo. (Nguồn: Isro)

Vệ tinh mới hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền thông, internet tốc độ cao và hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật số. Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn của Ấn Độ nhằm phát triển hạ tầng không gian phục vụ cả dân sự lẫn thương mại.

Sự kiện phóng vệ tinh này diễn ra trong bối cảnh ISRO đang đẩy mạnh các dự án không gian, từ thám hiểm Mặt Trăng, Mặt Trời cho đến kế hoạch đưa người Ấn Độ vào vũ trụ. Thành công của sứ mệnh sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Ấn Độ như một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ không gian.

SoftBank chạy đua rót vốn cho OpenAI

SoftBank đang gấp rút hoàn tất cam kết tài trợ 22,5 tỷ USD cho OpenAI trước cuối năm 2025. Đây được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của CEO Masayoshi Son nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Để huy động nguồn vốn khổng lồ này, SoftBank đã bán toàn bộ 5,8 tỷ USD cổ phần tại Nvidia, đồng thời thoái bớt 4,8 tỷ USD cổ phần ở T-Mobile US và cắt giảm nhân sự. Ngoài ra, tập đoàn còn cân nhắc sử dụng khoản vay ký quỹ chưa rút, được bảo đảm bằng cổ phần tại Arm Holdings.

CEO SoftBank, Masayoshi Son, tham dự một sự kiện giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp tại Tokyo, Nhật Bản năm 2025. (Nguồn: Reuters)

OpenAI cần nguồn vốn này để triển khai các dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá hàng trăm tỷ USD, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Google và các tập đoàn công nghệ khác. CEO Sam Altman đã tuyên bố OpenAI bước vào giai đoạn “code red” nhằm nâng cấp ChatGPT, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng 30 gigawatt năng lực tính toán với chi phí lên tới 1,4 nghìn tỷ USD.

Khoản đầu tư này không chỉ giúp SoftBank có thể hưởng lợi từ mức định giá OpenAI tăng vọt – từ 300 tỷ USD lên gần 900 tỷ USD – mà còn phản ánh tham vọng của ông Masayoshi Son trong việc đặt cược toàn lực vào AI.

Nhật Bản chi 6 tỷ USD phát triển AI nội địa

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố kế hoạch hỗ trợ khoảng 1 nghìn tỷ yên (tương đương 6,34 tỷ USD) trong vòng 5 năm để xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo nội địa.

Một công ty mới sẽ được thành lập bởi khoảng 10 doanh nghiệp lớn, trong đó có SoftBank Group Corp, với mục tiêu phát triển mô hình nền tảng AI lớn nhất của Nhật Bản. Đây là nỗ lực hợp tác công – tư nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ từ Mỹ và Trung Quốc.

Con dấu Hanko được đóng lên biểu mẫu giấy – hình ảnh tượng trưng cho quy trình hành chính thủ công, lạc hậu giữa thời đại số hóa và trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ tại Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)

Chương trình hỗ trợ sẽ bắt đầu từ năm tài khóa 2026, tức tháng 4 năm sau. Khoảng 100 kỹ sư từ SoftBank và startup Preferred Networks Inc. sẽ tham gia vào dự án, góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu và triển khai.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nguồn cung chất bán dẫn, Nhật Bản kỳ vọng công ty mới cùng sự hậu thuẫn của chính phủ sẽ giúp đảm bảo nguồn linh kiện thiết yếu cho phát triển AI.

Động thái này cho thấy Nhật Bản đang đặt cược lớn vào AI như một yếu tố chiến lược, không chỉ về kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.