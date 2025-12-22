Chiến dịch Quang Trung: Ngày 22/12 rất khác của các ‘thợ xây’ mặc áo lính

Ngày 22/12 năm nay, với nhiều người lính, không có lễ kỷ niệm tròn đầy cờ hoa, cũng chẳng có những buổi gặp mặt đủ đầy quân dung chỉnh tề. Thay vào đó là bùn đất còn sền sệt dưới chân, là những mái nhà chưa kịp khô mùi xi măng, là tiếng búa, tiếng cưa vang lên từ sáng sớm đến khi trời sụp tối. Ngày Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025) - với những chiến sỹ đang thực hiện Chiến dịch Quang Trung được đánh dấu bằng một cách rất khác: Dựng lại những ngôi nhà cho người dân Gia Lai chịu thiệt hại trong trận lũ lịch sử cuối tháng 11 vừa qua.