Cuộc sống của Anh Quân Idol thay đổi thế nào sau bản hit 100 triệu view?

(VTC News) -

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Anh được khán giả biết đến sau khi lọt vào Top 7 Vietnam Idol 2012. Anh được đánh giá có giọng hát giàu cảm xúc, tạo dấu ấn với ca khúc ballad như Có anh ở đây rồi, Anh mệt rồi, Anh đi nhé, Cảm ơn vì tất cả, Vô tư.

Có bước đệm từ chương trình, nhưng Anh Quân từng có thời gian bế tắc, phải tạm rời Việt Nam sang Singapore làm việc trang trải cuộc sống. Sau khi ổn định hơn, anh quay lại tiếp tục con đường ca hát, duy trì hoạt động âm nhạc.

Ca sĩ Anh Quân Idol.

Năm 2023, anh được nhạc sĩ Tú Dưa hỗ trợ, chỉ dẫn để vào TP.HCM phát triển sự nghiệp. Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Anh Quân chính là ca khúc E là không thể. Bài hát vốn phát hành từ cuối năm 2023 nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi được phối mới, trình diễn trong một đêm nhạc.

Đến nay, ca khúc đã cán mốc 100 triệu view cùng nhiều video cover trên các nền tảng mạng xã hội. Năm qua, bản hit này cũng gây bão mạng xã hội khi liên tục trở thành trend được nhiều người sử dụng.

Anh Quân Idol sở hữu bản hit "E là không thể" cán mốc 100 triệu view.

Thành công của bản hit giúp Anh Quân Idol "đổi đời". Theo tiết lộ của nhạc sĩ Tú Dưa - ông chủ công ty quản lý, nhờ ca khúc E là không thể mà thu nhập của Anh Quân Idol tăng lên khoảng 4 lần.

Theo đó, cát-xê hát sự kiện của nam ca sĩ từ 70-80 triệu/show. Trong 2 tháng cuối năm vừa qua, mỗi tháng nam ca sĩ hát 15 show, tương đương hơn 1 tỷ đồng 1 tháng.

Nói về thành công này, Anh Quân cảm thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều. Nam ca sĩ hạnh phúc khi cuộc sống thay đổi tích cực, kinh tế khá giả hơn nhờ nhận nhiều show. Anh hiện là trụ cột kinh tế lo cho cả nhà, vừa tích góp khoản riêng để đầu tư vào các dự án âm nhạc mới.

"Từ âm nhạc cho đến hình ảnh, tôi không còn là người năng động, nghịch ngợm như ngày xưa nữa, mà trở nên nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn và lịch lãm hơn", anh nói.

Sau thành công của E là không thể, Anh Quân Idol tiếp tục ra mắt ca khúc mới Trong mắt em có do Đạt G sáng tác. Ca khúc thuộc thể loại ballad, xoáy sâu vào chuyện tình cảm giữa những mối quan hệ lâu năm, nơi mà khoảnh khắc yêu vẫn còn đó nhưng ý nghĩ bên trong đã không còn như trước.

Theo Anh Quân Idol, anh không muốn kể thay câu chuyện của ai chỉ mong khi xem MV, mỗi người sẽ tự có cảm nhận riêng mình.

MV "Trong mắt em có" - Anh Quân Idol

Nam ca sĩ cũng cho hay không áp lực view lên ca khúc mới, không chạy theo sự bùng nổ tức thời, mà tập trung xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ cảm xúc, ổn định và lâu dài.