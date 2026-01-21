Mỹ thu giữ tàu chở dầu thứ bảy liên quan Venezuela ở vùng Caribe

(VTC News) -

Mỹ vào sáng 20/1 đã thu giữ thêm một tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (U.S. Southern Command) trên mạng xã hội. Đây là vụ thu giữ thứ bảy như vậy.

Các lực lượng Mỹ đã “bắt giữ tàu Sagitta mà không xảy ra sự cố nào”, theo thông báo.

Con tàu này được cho là đã “hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt tại vùng Caribe do Tổng thống Trump ban hành” và hành động này “thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo đảm rằng lượng dầu duy nhất rời khỏi Venezuela là dầu được điều phối một cách hợp pháp và đúng quy định".

Bài đăng trên mạng xã hội cũng kèm theo đoạn video trên không không được phân loại về tàu Sagitta. Các chi tiết cụ thể của chiến dịch cũng như các bước tiếp theo liên quan đến con tàu hiện chưa được công bố.

Mỹ thu giữ tàu chở dầu thứ bảy có liên quan đến Venezuela, theo các quan chức

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Sagitta là tàu treo cờ Panama và thuộc sở hữu của công ty Sunne Co Limited, doanh nghiệp cũng sở hữu một số tàu khác đang bị Mỹ trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết con tàu này bị cáo buộc là một phần của “đội tàu bóng tối” chuyên vận chuyển dầu từ các quốc gia bị trừng phạt.

Kể từ ngày 10/12/2025, Mỹ đã thu giữ tổng cộng bảy tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela. Sáu vụ thu giữ xảy ra tại khu vực Caribe và một vụ tại Bắc Đại Tây Dương.

Sau khi tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Caribe trong năm ngoái, các lực lượng Mỹ hồi đầu tháng này tiến vào Venezuela và bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ ông. Hai người được đưa đến New York, nơi họ đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và hợp tác với các băng đảng tội phạm. Họ phủ nhận các cáo buộc này.

Venezuela sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, và chính quyền Trump đang tìm cách thuyết phục các công ty dầu khí Mỹ đầu tư vào quốc gia này. Một quan chức Mỹ nói với CBS News rằng thương vụ bán dầu Venezuela đầu tiên cho Mỹ, trị giá khoảng 500 triệu USD, đã được hoàn tất vào tuần trước.