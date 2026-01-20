Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, bán kết giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Tiếp tục cập nhật 48' Peng Xiao 52' Yuwang 90+8' Yudong

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026. Chạm trán đối thủ chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận, U23 Việt Nam lại không thể hiện được phong độ tốt như các trận trước.

Sau những phút đầu nhập cuộc tự tin, U23 Việt Nam gặp khó khăn khi đối thủ chơi bóng quyết liệt. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương.

Lối chơi đơn giản nhưng mạnh mẽ của U23 Trung Quốc khiến U23 Việt Nam không thể kiểm soát bóng như thường lệ. Không những vậy, U23 Việt Nam còn gặp tổn thất nặng khi Nguyễn Hiểu Minh chấn thương nặng phải rời sân ở phút 30.

Công Phương đá chính trước U23 Trung Quốc.

Sau hiệp 1 hoà 0-0, U23 Việt Nam liên tiếp nhận 2 bàn thua ở hiệp 2. Sự xáo trộn bất ngờ ở hàng thủ khiến chất lượng phòng ngự của U23 Việt Nam giảm đi rõ rệt. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn không thể hiện được đúng những điểm mạnh từng làm nên chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

U23 Trung Quốc mở tỷ số từ tình huống phạt góc. Khi U23 Việt Nam chưa kịp ổn định về tinh thần và lối chơi, thủ môn Trần Trung Kiên lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng.

Video: U23 Trung Quốc ghi bàn mở tỷ số.

Những điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik lần này không phát huy hiệu quả trước hàng thủ rất chắc chắn của đối phương. Trong khi đó, hàng phòng ngự tiếp tục bối rối khi U23 Việt Nam rút bớt trung vệ để tăng cường hàng công.

Phút 73, Phạm Lý Đức đánh đầu phá bóng trúng cầu thủ Trung Quốc dội ngược lại khung thành khiến U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3. Cầu thủ này bị truất quyền thi đấu vì hành vi đánh nguội khi cố giành lại bóng từ tay đối thủ. Trọng tài sau đó xem lại băng hình, huỷ bàn thắng của U23 Trung Quốc nhưng vẫn giữ thẻ đỏ cho Lý Đức.

Video: Bàn thua thứ 2 của U23 Việt Nam.

Trong thế thiếu người và thua kém rõ rệt về thể chất, U23 Việt Nam càng thêm bế tắc. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cố gắng tấn công với tinh thần không còn gì để mất, đồng nghĩa với việc để đối thủ có nhiều cơ hội.

Thủ môn Trần Trung Kiên xuất sắc cứu thua không ít lần nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Chung cuộc, U23 Việt Nam thua 0-3 và gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3. U23 Trung Quốc vào chung kết gặp U23 Nhật Bản.

Video: Bàn thua thứ 3 của U23 Việt Nam.

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên (1); Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Khuất Văn Khang (11); Nguyễn Công Phương (18), Nguyễn Ngọc Mỹ (19), Nguyễn Lê Phát (2).

U23 Trung Quốc: Li Hao (16), Hu Hetao (2), Wumitijiang Yusupu 94), Liu Haofan (5), Xiang Yuwang (7), Kuai Jiwen (11), Wang Bohao (13), Peng Xiao (15), Chen Zeshi (18), Bao Shengxin (21), Yang Alex (23).